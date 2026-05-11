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愛爾麗鎖醫美疑涉偷拍惹議 竹縣近20人申訴要退費

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府啟動消費者保護機制，已接獲近20件消費申訴案件，縣府將協助民眾透過消費申訴處理退費、契約爭議及後續法律救濟事項。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣政府啟動消費者保護機制，已接獲近20件消費申訴案件，縣府將協助民眾透過消費申訴處理退費、契約爭議及後續法律救濟事項。圖／議員蔡蕥鍹提供

近日國內發生多起連鎖醫美診所疑涉於診療空間裝設針孔攝影設備，經檢警擴大調查後，疑涉及消費者隱私權及醫療消費安全等重大議題。新竹縣政府啟動消費者保護機制，已接獲近20件消費申訴案件，縣府將協助民眾透過消費申訴處理退費、契約爭議及後續法律救濟事項，並要求醫美業者妥適處理退費事宜，保障縣民權益。

針對愛爾麗連鎖醫美診所包括竹北店接連爆發疑涉針孔偷拍事件，引發消費者恐慌，新竹縣政府消費者服務中心已接獲近20件消費申訴案件，消費者對於個人隱私、療程安全及退費權益表達擔心和疑慮。

竹縣消保官陳雅芳表示，縣長楊文科關心這起重大消費爭議事件，除縣府衛生局於5月6日配合新竹地檢署指揮，會同刑事警察大隊前往愛爾麗醫美診所竹北店進行稽查，並通知業者於5月14日到縣府進行行政調查；縣府消服中心也已針對消費者申訴案件立即發函要求業者於收文15日內妥適處理消費爭議。

陳雅芳指出，對於已購買課程或服務的會員，企業對消費者仍有未履行的課程、療程或服務，應先依契約內容直接辦理退費；若後續涉及損害賠償、隱私權、肖像權等問題，則需待檢警調查釐清責任後，再進一步主張。

針對部分消費者反映，退費文件曾出現「放棄民刑事請求權」等特別約定條款，消保官提醒，民眾有權拒絕簽署不合理條款，退費並不影響後續依法請求損害賠償或提出刑事告訴之權利。日前已連絡竹北店要求刪除不合理條款，該分店主管表示現在都未要求民眾簽放棄訴訟權的條款，民眾可自行刪除，業者也願意退款。

陳雅芳強調，醫療美容服務除涉及醫療及美容服務的消費契約，更關係消費者人格權與隱私權保障。縣府將持續與中央政府合作，督促業者落實個資保護與診療空間安全管理，共同維護消費者權益與醫療美容市場秩序，呼籲業者應比照高規格處理消費爭議，主動提供消費者退費、解約及諮詢窗口，以維護企業誠信與消費者信任。

陳消保官也提醒，消費者可先保留契約、收據、刷卡紀錄、LINE對話及會員資料等證據；若與業者協商退費未果，或遇有拖延退款、拒絕處理、要求簽署保密切結書等情形，可立即透過行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴，或撥打1950消費者服務專線諮詢，由縣府消保官協助進行協商與調解。

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