愛爾麗偷拍事件爆消費者退費糾紛 金管會將找發卡及收單銀行了解

愛爾麗偷拍事件爆出消費者退費糾紛，金管會銀行局長童政彰今日在立法院備詢時明確指出，以前並未發生過民眾尚未用完服務之前想退費，卻被業者要求仍要把後面的分期付款全部繳清這種情況，銀行局將找申訴民眾的發卡行，及愛爾麗的收單銀行來了解。

立委李坤城質詢時指出，愛爾麗偷拍事件之後，網路上很多網友都說想退費卻碰到遇到被要求得續繳後續的分期付款問題，他強調，民眾是希望尚未用完服務可退費，但商家都把責任推給銀行，說銀行不准；李坤城說，不只是愛爾麗，過去也曾發生過類似的事情。

金管會主委彭金隆也指出，對於未完成服務契約的部分，不論是收單或發卡機構都應該基於保護持卡人的權益來進行後續的處理，包括金融評議中心也會對此提供協助。童政彰則強調，對於沒有完成服務的契約，都會本於保護消費者來進行，銀行局會找申訴民眾的發卡行及愛爾麗的收單銀行來了解。