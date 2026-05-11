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醫美偷拍案連環爆 侯友宜：專案小組全面稽查、絕不寬貸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，市府將針對醫美、運動中心、三溫暖等場所全面展開稽查，強調偷拍等侵害隱私行為「絕對不予寬貸」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今表示，市府將針對醫美、運動中心、三溫暖等場所全面展開稽查，強調偷拍等侵害隱私行為「絕對不予寬貸」。記者張策／攝影

新北市近期接連爆出醫美診所偷拍事件，甚至延燒至月子中心偷拍疑雲，引發外界關注。新北市長侯友宜今前往三鶯線履勘前視察時表示，市府已成立跨局處專案小組，並啟動公安小組，針對醫美、運動中心、三溫暖等場所全面展開稽查，強調偷拍等侵害隱私行為「絕對不予寬貸」。

侯友宜表示，市府專案小組由衛生、警政、法制及消保等單位共同組成，除全面查察外，也會積極保障受害者權益。他指出，消保官將介入協調，協助受害者獲得應有保障，警方也會針對偷拍等違法行為積極查辦。

侯友宜說，偷拍行為嚴重侵害民眾隱私與人權，是非常惡劣的行為，市府除加強稽查，也會透過法律及消保機制提供協助。他表示，目前市府已設有法律諮詢律師，協助民眾解決相關問題，並以專案方式全面面對事件。

侯友宜也呼籲消費者，若發現疑似偷拍或權益受損情形，應勇於反映，市府會積極介入處理，保障民眾權益與消費安全。

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