光澤診所針孔偷拍案 2在押主管下令滅證成收押主因、負責人出境失聯

光澤醫美診所位於新北市的3間分店因疑似裝設針孔偷拍病患，其中板橋中山店陳姓店經理及唐姓資訊主管因涉嫌滅證，遭檢方聲請羈押禁見獲准，是全案唯二遭收押者。檢警查出，陳男原來不只是中山店店經理，更身為集團營運協理，因此與身為總公司資訊研發主管的唐男，共同下令拆除光澤地內針孔錄影器材，成為兩人被聲押主因。

新北檢表示，陳、唐2人共涉犯刑法無故攝錄性影像及無故竊錄他人身體隱私部位、個人資料保護法、兒少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像未遂等罪，且有逃亡、勾證之虞，因此向法院聲押禁見獲准；其餘奉命拆除監視器的5名工程師則各以50萬交保。

據了解，檢警當時前往光澤新北市5家分店板橋中山、板橋館前、三重正義、三峽北大、新莊幸福店搜索，發現前3家分店均有拆除監視器的痕跡，循線查出陳、唐2人涉嫌指示旗下員工拆除光澤診所內的偽裝型監視錄影設備，營造警方至分店內察看時，店內已無相關設備的假象，

另外，被稱為「天后御用名醫」的光澤診所負責人王朝輝，檢警掌握他案發前便已出境至大陸地區迄今未歸，且持續處於失聯狀態，新北檢也呼籲其應盡速返國說明案情，面對司法調查。