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光澤診所針孔偷拍案 2在押主管下令滅證成收押主因、負責人出境失聯

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
光澤醫美診所新北市3間分店疑裝設針孔偷拍病患，陳姓集團營運協理與唐姓總公司資訊研發主管涉嫌共同下令拆除針孔錄影器材遭羈押，檢方呼籲診所負責人王朝輝盡速返國說明案情，面對司法調查。圖／聯合報系資料照片
光澤醫美診所新北市3間分店疑裝設針孔偷拍病患，陳姓集團營運協理與唐姓總公司資訊研發主管涉嫌共同下令拆除針孔錄影器材遭羈押，檢方呼籲診所負責人王朝輝盡速返國說明案情，面對司法調查。圖／聯合報系資料照片

光澤醫美診所位於新北市的3間分店因疑似裝設針孔偷拍病患，其中板橋中山店陳姓店經理及唐姓資訊主管因涉嫌滅證，遭檢方聲請羈押禁見獲准，是全案唯二遭收押者。檢警查出，陳男原來不只是中山店店經理，更身為集團營運協理，因此與身為總公司資訊研發主管的唐男，共同下令拆除光澤地內針孔錄影器材，成為兩人被聲押主因。

新北檢表示，陳、唐2人共涉犯刑法無故攝錄性影像及無故竊錄他人身體隱私部位、個人資料保護法、兒少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像未遂等罪，且有逃亡、勾證之虞，因此向法院聲押禁見獲准；其餘奉命拆除監視器的5名工程師則各以50萬交保。

據了解，檢警當時前往光澤新北市5家分店板橋中山、板橋館前、三重正義、三峽北大、新莊幸福店搜索，發現前3家分店均有拆除監視器的痕跡，循線查出陳、唐2人涉嫌指示旗下員工拆除光澤診所內的偽裝型監視錄影設備，營造警方至分店內察看時，店內已無相關設備的假象，

另外，被稱為「天后御用名醫」的光澤診所負責人王朝輝，檢警掌握他案發前便已出境至大陸地區迄今未歸，且持續處於失聯狀態，新北檢也呼籲其應盡速返國說明案情，面對司法調查。

偷拍 愛爾麗 主管 監視器

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