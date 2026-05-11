醫美診所偷拍事件延燒！4家醫美集團分布8個縣市 石崇良：一定嚴罰嚴處

衛福部長石崇良今天說，關於醫美診所裝設攝錄影機，目前經各縣市衛生局稽查發現，共有4個醫美集團所屬的醫美診所，並分布在全國7至8個縣市，目前已要求各縣市衛生局持續盤查。現在針對醫美診所裝設針孔設備的行為，「這是相當不可取的」，將會採取最嚴厲的處份，依「醫療法」該停業就停業。

石崇良今至立法院社會福利衛生環境委員會針對總預算進行報告及備詢，並於會前接受媒體訪問表示，個人隱私相關規定，錄影設備主要以公共區域為主，確保民眾安全，若在診療空間錄影須在病人知情下才可以進行。

石崇良指出，這次醫美診所傳出針孔裝置事件後，將於本周三（5月13日）下午與醫美診所相關業者舉行會議，將更明確要求，並予以落實。「這類行為（裝設針孔設備）無法接受，如此離譜的違法情形，一定嚴罰嚴處。」

至於醫美診所違法裝設針孔設備相關罰則為「醫療法」72條，不當洩漏病資料。108條也有對應罰則，包括從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務，及超收醫療費用或擅立收費項目收費經查屬實，而未依限將超收部分退還病人，同時也可能涉及「個人資料保護法」第6條，關於特種個資不當收集，將可能涉及刑事罪。