破解針孔攝影防偷拍 台中通訊業者經驗：實測這招有效

愛爾麗、光澤診所等知名連鎖醫美被控淪為偷拍現場，引發社會譁然與恐慌。台中市經營監視器通訊業務的業者黃杰說，一般看到愛爾麗那種以煙霧偵測器做偽裝的監視錄影器，他都會提高警覺，以免不注意就成了違法的幫助犯，也寧願不接這樣的案子。

他說，那種做成煙霧偵測器外型，實際目的就是為在不被人發現下側錄，目的十分清楚，就是不想被當事人發現。因此，業者在替人裝設時就必須警覺，它的目的是否涉及違法，而他的作法就是不接這樣的案子。但是，也有人為了怕通訊業者不裝而在裝潢時就先裝好，裝設者難辨別裝設者的實際用途。

黃杰說，那樣的監視錄影器也分為兩種，一種是有記憶卡或把儲存設備設在店裡，警方若前往查緝，可以當場查扣，但現在更多是經過雲端儲存，即使打開監視器也找不到儲存設備，無法得知業者到底錄了些什麼，必須得到帳號和密碼才能看得到錄得的內容，對於偵辦構成阻礙。而目前很多偷拍的錄影器可以做成玩偶等任何的外觀，令人防不勝防，也令人憂心。

對於要如何防範？他以自己的經驗表示，要破解針孔攝影機的辦法，就是在全暗的環境，用手電筒或手機上的照明燈近距離不同角度照射，若有拍攝器，肉眼就可以看到鏡頭的反光。若不是全暗的環境，手電筒的亮度必須夠亮。

至於用App去搜尋針孔或者用相機濾鏡去搜尋針孔，或者用手機開啟Wi-Fi或藍牙搜尋針孔，他目前做過的實驗都是沒有實際效果的。