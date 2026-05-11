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光澤診所高雄分院診療室也被偷拍！多人被拍下隱私處 雄檢籲出面

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
光澤診所高雄博愛分院涉嫌偷拍患者，雄檢呼籲消費者出面指認。取自Google Map
光澤診所高雄博愛分院涉嫌偷拍患者，雄檢呼籲消費者出面指認。取自Google Map

全台都有開業的醫美光澤診所涉嫌偷拍，繼新北檢警發動偵辦後，雄檢日前也指揮高雄市刑大等單位赴光澤診所博愛店搜索，一進診療室就發現有兩處可疑缺口，疑為監視器鏡頭，但已被摘除，檢警扣回監視器主機分析，發現有多名患者被拍下隱私部位，呼籲今年1月至5月的患者勇於出面指認。

愛爾麗醫美集團陷偷拍風暴延燒全國醫美院所，雙北市府昨發動稽查；另家連鎖醫美光澤診所傳出裝設類似的「煙霧偵測器攝像機」。

光澤診所位於高雄博愛一路也有分院，雄檢8日指揮高雄市刑大、衛生局等單位前往稽查，在院內診療室發現有兩處疑似原先裝設監視器的機位「留白」，隨即查扣監視器主機帶回分析，另傳喚一名醫師、兩名醫院人員作證。

經刑大科偵隊逐一調閱畫面，發現該診所多名患者未經同意遭偷拍影像，畫面位置集中在上半身等隱私部位，不過因妨害秘密屬告訴乃論，雄檢呼籲患者勇於出面協助指認。

雄檢指出，目前比對畫面為今年1月至5月間畫面，呼籲在這段期間內有前往光澤診所高雄博愛分院求診的患者，電詢高雄市衛生局醫療隱私權益受損專線，衛生局會提供必要法律協助與諮詢。

偷拍 愛爾麗 醫美 監視器 衛生局 患者

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