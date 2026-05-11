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整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
愛爾麗爆出疑似裝設偽裝成煙霧偵測器的針孔設備，如今越來越多診所被投訴，外界也開始質疑，類似情況是否早已不是單一個案。 圖／AI生成
愛爾麗爆出疑似裝設偽裝成煙霧偵測器的針孔設備，如今越來越多診所被投訴，外界也開始質疑，類似情況是否早已不是單一個案。 圖／AI生成

知名連鎖醫美品牌愛爾麗日前遭檢警查出，全台多達18間分店疑似裝設偽裝成煙霧偵測器的針孔設備，引發社會譁然。

如今隨著案情延燒，外界也開始質疑，類似情況是否早已不是單一個案，而是長期潛藏於診療空間中的集體隱憂。《聯合新聞網》也替大家整理出目前有疑慮的診所，供大家參考。

愛爾麗診所

涉案地點：全台分店

光澤診所

涉案地點：台北、新北、高雄

光澤診所遭爆在診間裝設偽裝成煙霧偵測器的監視設備，疑似偷拍病患性影像和身體隱私畫面，新北地檢署8日指揮搜索板橋中山店、板橋館前店、三重正義店等5處據點，發現診所內的煙霧偵測器的監視設備有遭拆除痕跡，其中新北板橋二家分店、三重正義店的分店經理被依證人身分帶回調查。

警方檢視硬碟後，確認存有多名病患在診間內的私密影像，且部分錄影畫面出現異常中斷與缺漏，懷疑有人刪除，檢方偵後認為涉案情節待釐清。（...more

雄檢日前也指揮高雄市刑大等單位赴光澤診所博愛店搜索，一進診療室就發現有兩處可疑缺口，疑為監視器鏡頭，但已被摘除，檢警扣回監視器主機分析，發現有多名患者被拍下隱私部位，呼籲今年1月至5月的患者勇於出面指認。（...more

聖宜診所店

涉案地點：台北站前店

聖宜診所站前店疑似偷拍，聖宜醫美診所發聲明指出強調「一切經得起檢驗」。

警方確認現場並非隱藏式針孔攝影機，而是一般的攝影機，警方查看監視器影像攝錄影像，發現都被刪除，詢問了解，李姓負責人坦承，因受到愛爾麗集團事件影響，3天前已全部刪除。

由於被害人提告，北市警方要求診所聯繫監視器廠商業者，還原所有刪除資料，並調閱出所有拍攝到被害人的畫面。（...more

汭恩產後護理之家

涉案地點：台北

汭恩產後護理之家被消費者報案指控裝針孔攝影機偷拍，警方前往經業者同意搜索，以紅外線反針孔偵測器偵測，檢視三個煙霧偵測器，兩個正常，一個內部有不明線路，初步檢視類似音源線，未發現連接設備，也未發現鏡頭。連姓負責人經通知到案稱是沒功能的廢線，警詢後依妨害性隱私、妨害秘密罪及醫療法等函送。（...more

中西區研醫明診所

涉案地點：台南

台南市衛生局稽查承接愛爾麗診所店面的研醫明診所，在美容室天花板發現偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，業者稱僅錄音且取得消費者同意，但警方查出涉嫌錄影，通知吳姓院長、劉姓店長依妨害秘密罪移送，檢方命吳30萬、劉5萬元交保。（...more

光靚美學

涉案地點：高雄

消費者質疑，該診所在診療室裝設監視器，雖宣稱鏡頭對著牆壁，但懷疑業者未經病患同意拍攝就醫過程。高市衛生局表示，部分診療室鏡頭確實拍攝病人臉部，消費者指診所宣稱的做法與現場稽查有落差，將調閱監視器影片存檔釐清，交由檢警進一步釐清。（...more

患者出現3大症狀 要提高警覺

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說「一旦出現三大症狀，應提高警覺。」

1、首先是受到監視器的影響，導致出現睡不著、吃不下等生理變化。

2、是心理上的恐懼、焦慮不安、憂鬱、憤怒及瘋狂購物等自律失調症狀，甚至步入醫美診所開始查看「哪裡有監視器」，或與診所人員發生爭執等。

3、第三是減少人際關係，排斥與親朋好友接觸。

診所遵守「3原則」可有條件錄影

台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事王昭欽認為，針對醫療院所錄影或錄音行為，應遵守3項原則。

1、比例原則

錄影目的應限於院所自保、維護公共安全或保障財物安全等必要範圍。

2、知情權原則

民眾應被明確告知，如診所會在入口標示「錄音中，請保持微笑」，或註明診所設有錄影錄音設備，同意後再掛號。

3、不得超出授權範圍使用

錄影資料若原本僅作安全用途，卻外流或被使用於非醫療、非必要目的，即屬超出合法使用範圍。

王昭欽說，尤其像除毛等屬於密閉式治療空間的情況，若依上述3大原則檢視，通常並不符合錄影的必要性。

偷拍 愛爾麗

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醫美診所針孔偷拍非單一事件…衛福部遭指管理鬆散 立委林淑芬：瀆職

國內知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出針孔偷拍事件，各縣市衛生局大規模稽查所轄醫美診所，並查出多家診所裝設類似煙霧偵測器的「針孔設備」，引發全民恐慌。衛福部長石崇良表示，關於醫美診所裝設攝針孔設備，經各縣市衛生局稽查發現，共有愛爾麗、光聖、聖宜、研醫明共4家醫美集團所屬的醫美診所裝設針孔設備，並分布在全國7至8個縣市，目前已要求各縣市衛生局持續盤查。

愛爾麗偷拍疑雲…北市府接獲近50件申訴 今起開放免費法律諮詢

愛爾麗醫美診所爆發偷拍疑雲延燒全台，北市府已接獲近50件消費爭議，為協助受影響消費者維護權益，法務局今起連續3天在市政府開設免費法律諮詢，民眾可上網預訂前往，法務局統計，截至上午已有26人預約。

醫美診所針孔偷拍連環爆 高市府設專線追查受害範圍

愛爾麗、光澤醫美診所針孔偷拍事件連環爆，高市府證實，有民眾在光澤診所接受醫美療程，疑未經同意遭錄攝涉及身體隱私部位影像；由於風波持續擴大，市府罕見成立醫療隱私權益受損專線，將協助民眾申訴與後續法律程序，全面追查影響範圍。

愛爾麗鎖醫美疑涉偷拍惹議 竹縣近20人申訴要退費

近日國內發生多起連鎖醫美診所疑涉於診療空間裝設針孔攝影設備，經檢警擴大調查後，疑涉及消費者隱私權及醫療消費安全等重大議題。新竹縣政府啟動消費者保護機制，已接獲近20件消費申訴案件，縣府將協助民眾透過消費申訴處理退費、契約爭議及後續法律救濟事項，並要求醫美業者妥適處理退費事宜，保障縣民權益。

愛爾麗偷拍事件爆消費者退費糾紛 金管會將找發卡及收單銀行了解

愛爾麗偷拍事件爆出消費者退費糾紛，金管會銀行局長童政彰今日在立法院備詢時明確指出，以前並未發生過民眾尚未用完服務之前想退費，卻被業者要求仍要把後面的分期付款全部繳清這種情況，銀行局將找申訴民眾的發卡行，及愛爾麗的收單銀行來了解。

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