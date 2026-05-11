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【即時短評】針孔摧毀醫病互信只是冰山一角 政府不能總等吹哨者

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查。記者王長鼎／翻攝
愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查。記者王長鼎／翻攝

愛爾麗、光澤診所等知名連鎖醫美被控淪為偷拍現場，引發社會譁然與恐慌，原本應高度互信的醫病關係與倫理被針孔摧毀。被害人痛訴「沒有人想要被看光光」，案情如滾雪球般發展，民眾憂這不是個案，恐怕只是冰山一角，要重拾民眾對診間的信任感，須查明真相，相關單位應全面動起來補破網。

事件起源於一名女性消費者在愛爾麗板橋診間發現微型針孔攝影機，面對吹哨者質疑，愛爾麗聲稱裝監視設備目的在確保醫療品質、維護藥品與器材安全，無侵害消費者隱私。民眾質疑的重點是醫療院所本應是最安全、能安心交付身體隱私的場所，尤其醫美療程多需更衣或暴露隱私部位，若被暗中裝設的針孔將過程全錄下，已嚴重踐踏醫療倫理與法律，絕不是一紙聲明可卸責。

現行法規對病患隱私雖有規範，其中醫療法規定醫療機構及人員不得無故洩漏病情與健康資訊。若涉偷拍、非法蒐集影像，甚至散布私密畫面，將觸犯刑法妨害秘密罪、個資法、兒童及少年性剝削防制條例。

此次爆發偷拍事件的醫美診所，大都由地方衛生局負責管理，對於診所內攝錄系統是否涉及侵犯隱私、有無列入稽查缺乏明確的責任歸屬，通常在患者揭發後主管機關才啟動調查。政府若未對此做出更明確規範，恐讓更多民眾面臨被偷拍風險。

醫療機構業者考量安全、避免醫療糾紛等需求設置監視設備無可厚非，應事前明確告知取得患者同意，且對於會暴露身體隱私的場所絕不能有任何監錄設備，這是醫病之間最基本互信。此事件對政府、醫美產業是一記警訊，業者應做出確切保證，重建醫病間信任關係，政府也應在法規中嚴格規範醫療場所內攝錄行為，才能還給民眾安心的診療空間。

警方至愛爾麗新莊診所搜索。記者黃子騰／攝影
警方至愛爾麗新莊診所搜索。記者黃子騰／攝影

偷拍 愛爾麗 醫美

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