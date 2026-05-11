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醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

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北市月子中心 疑捲偷拍

聯合報／ 記者翁至成林佳彣／台北報導

醫美診所偷拍風暴燒向月子中心，台北市汭恩產後護理之家昨被控在哺乳衛教室，裝設偽裝煙霧偵測器針孔攝影機偷拍，警方到場未發現鏡頭，但查獲不明線路，連姓負責人經通知到案稱是沒功能的廢線，警詢後依妨害性隱私、妨害秘密罪及醫療法等函送。

汭恩產後護理之家昨被消費者報案指控裝針孔攝影機偷拍，警方前往經業者同意搜索，以紅外線反針孔偵測器偵測，檢視三個煙霧偵測器，兩個正常，一個內部有不明線路，初步檢視類似音源線，未發現連接設備，也未發現鏡頭。

警方查扣煙霧偵測器、相關線路及監視器主機、硬碟，初步未發現偷拍影像或錄音檔案，通知負責人連姓男子到案說明。他稱，該設備已存在多年，不知用途，也不知內部為何有管線。

連受訪說，設備不是針孔攝影機，而是沒功能的廢線，未連接任何設備，警方已扣回主機，很快就會有真相，店內有裝設監視器，但是拍攝大廳及公共區域。

北市衛生局表示，後續配合警方調查，每年均例行性抽查北市四十五家產後護理之家，本月反針孔專案稽查抽查範圍含更衣室、哺集乳室及住房等私密場域，已抽查一家，未發現違規。

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