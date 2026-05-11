醫美偷拍 台南研醫明診所 天花板藏鏡頭

醫美診所偷拍疑雲擴大，台南市衛生局前天稽查承接愛爾麗診所店面的研醫明診所，在美容室天花板發現偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，業者稱僅錄音且取得消費者同意，但警方查出涉嫌錄影，通知吳姓院長、劉姓店長依妨害秘密罪移送，檢方命吳卅萬、劉五萬元交保。

警方查獲的偽裝煙霧偵測器針孔攝影機，與愛爾麗遭控偷拍所用設備同款，這間南市中西區的研醫明診所昨未營業，記者無法聯繫上業者。

研醫明有四間診所，南市衛生局前天稽查永康區研醫明醫美診所未發現異常，通報相關縣市；高雄市衛生局稽查吳家明眼科研醫明診所，未發現針孔攝影機，檢視診療室二支、診間一支監視器，攜回監視器主機調查；屏東縣視康診所昨未營業，衛生局未取得聯繫，將再前往稽查。

南市衛生局近期啟動「醫美診所專案稽查行動」，預計二周內稽查南市約九十間醫美機構，將診間及更衣區監視設備列為重點，前天稽查中西區研醫明診所，在美容室天花板發現偽裝煙霧偵測器針孔攝影機，當場通報警方。

警方查扣相關設備，初步檢視有民眾在美容室的影像，通知院長吳姓男子、店長劉姓女子到案說明，兩人稱僅錄音，有獲得消費者同意並簽署同意書，且療程「僅做臉不做身體」。警詢後移送，檢方訊後命吳卅萬元、劉五萬元交保，深入調查。

據了解，中西區研醫明診所店面前身是愛爾麗診所，研醫明主要提供臉部美容服務，未有全身性醫美項目，提供消費者的相關注意事項說明與同意書，內容載明「…同意諮詢過程全程錄音…診間內僅錄音」。警方未接獲民眾被害報案，擴大清查是否偷拍及有無拍攝私密影像。