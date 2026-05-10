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高雄又有醫美診所爆監視器疑雲 稽查發現鏡頭對著病人臉部拍攝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府衛生局人員稽查發現，診療室監視器鏡頭對著病人臉部拍攝，並非診所宣稱的對著牆壁拍攝。圖／高市衛生局提供
高市府衛生局人員稽查發現，診療室監視器鏡頭對著病人臉部拍攝，並非診所宣稱的對著牆壁拍攝。圖／高市衛生局提供

高雄市一家連鎖醫美診所遭消費者質疑，該診所在診療室裝設監視器，雖宣稱鏡頭對著牆壁，但她懷疑業者未經病患同意拍攝就醫過程。高市衛生局表示，部分診療室鏡頭確實拍攝病人臉部，消費者指診所宣稱的做法與現場稽查有落差，將調閱監視器影片存檔釐清，交由檢警進一步釐清。

高雄一名消費者在「脆」上面抱怨說，曾去光靚美學接受相關療程，業者公開承認有裝監視器，但鏡頭是在照牆壁，但是事前未被告知，也沒有寫同意書，當時戴上雷射眼罩，誰會知道鏡頭有沒有轉？若鏡頭只面向牆壁，為什麼不直接裝錄音機就好？

針對民眾於社群媒體（Threads）反映光靚診所設置監視器疑慮，高雄市衛生局今（10）日派員無預警稽查。

衛生局表示，現場逐一清查診所診療室、諮詢室、手術房及觀察室等空間，均設有監視器及偵煙器，未發現拆除痕跡或改裝密錄器情事。惟調閱監視器畫面發現，部分診療室鏡頭確實拍攝到病人臉部，與診所於網路宣稱「監視器都會面向牆壁」之說法不符。記者嘗試電話聯絡光靚診所高雄總院，因已打烊暫無法獲得回應。

衛生局強調，醫療機構蒐集病人影像必須符合蒐集目的及「醫療機構醫療隱私維護規範」，且應於明顯處公告周知。針對消費者指該診所宣稱做法與現場稽查事實顯有落差，衛生局將調閱監視器影片存檔釐清，交由檢警單位進一步釐清調查，維護市民就醫權益。

消費者懷疑在高雄市一家醫美診所遭到<a href='/search/tagging/2/偷拍' rel='偷拍' data-rel='/2/103666' class='tag'><strong>偷拍</strong></a>，高雄市府衛生局稽查人員今日獲報後前往稽查。圖／高市衛生局提供
消費者懷疑在高雄市一家醫美診所遭到偷拍，高雄市府衛生局稽查人員今日獲報後前往稽查。圖／高市衛生局提供

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