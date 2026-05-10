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台北汭恩產後護理之家爆偷拍 業者聲明「無任何違規監控設備」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。圖／擷取自當事者
台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。圖／擷取自當事者

台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機，北市警到場發現煙霧偵測器裡有音源相關管線，懷疑錄音，北市衛生局後續配合警方調查。業者今傍晚發聲，強調已完成公部門聯合實地查核，無任何違規監控設備。

汭恩產後護理之家今在臉書發文指出，「針對近日相關新聞，本機構秉持透明、負責之態度，主動配合主管機關監督，目前本館均已完成公部門聯合實地查核，本機構各項空間設施符合法規，無任何違規監控設備，特此公告結果。」

業者指出，一是「公部門聯合檢查合格」。2026年5月10日刑事中正第一分局及偵查隊已完成實地查檢。查驗驗結果經專業偵防儀器偵測與實地勘驗，本機構各項空間設施符合法規，無任何違規監控設備。

業者說，二是「品牌初衷絕對隱私之守護」，本機構自籌備之初，即嚴令禁止在產婦房間、哺乳室、更衣區及浴廁設置任何監控設備。本機構從未、也絕無裝設私領域攝影設備之念頭與行為。

業者表示，三是「未來承諾秉持初心服務」，本機構也將秉持一本初衷，持續以最嚴謹的安防標準與專業熱忱，守護每一位母親與新生兒的尊嚴。我們將繼續致力於提供高品質的照護與服務，務求讓每一位貴賓在汭恩的每一刻都安心無憂。

台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。業者今傍晚發聲，強調已完成公部門聯合實地查核，無任何違規監控設備。圖／取自臉書「汭恩產後護理之家」
台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。業者今傍晚發聲，強調已完成公部門聯合實地查核，無任何違規監控設備。圖／取自臉書「汭恩產後護理之家」

偷拍 愛爾麗

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