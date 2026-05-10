泌尿科診所也陷偷拍疑雲？診所親上火線聲明 北市衛生局回應了

愛爾麗醫美診所偷拍疑雲延燒，有民眾指控北市中山顧家泌尿科診所，疑似有與愛爾麗裝設的同款針孔攝影機，提醒提醒其他民眾注意。顧家醫療發聲明指出，公共區域及部分診療空間設有「常規防護設施」；北市衛生局今說，截至今天未收到該案陳情，若有或其他局處通報，衛生局將啟動調查。

有民眾近日在Threads發文指出，他2024年在北市知名中山顧家泌尿科診所實施陰莖低能量體外震波治療，療程共6次，全程是需要躺著脫去內褲坦露下體給護理師操作。因愛爾麗事件，他翻找當年所拍照片，發現牆壁角落，經比對也有極為類似針孔攝影機的東西，而所簽同意書並未提到會錄影。他提醒目前仍要前往看診的男性、女性留意小心。

顧家醫療前天晚間在臉書發文指出，「針對近日網路討論有關診所內監視設備的疑慮，我們深感重視。為了確保每一位病患的就醫安全、釐清醫療爭議，並符合法規，我們於公共區域及部分診療空間設有『常規防護設施』。」並委請明永聯合法律事務所發表聲明。

聲明指出，醫療機構裝設常規監視設備（CCTV）為現今多數醫療院所得常態作法，目的在確保診療過程順利進行，並保障醫病雙方權益，避免糾紛。「顧家醫療」確為提供安全、專業的就醫環境，院內設有常規錄影設備。

聲明強調，一是「錄影具正當醫療目的，皆為明顯之常規安防設施」，二為「嚴守隱私界線，絕不針對特定個案或私密部位拍攝」，

三是「完善事前告知，於初診即進行明確說明」。病患於首次就醫時，診所即會透過現場明顯告示、相關就醫流程或書面表單，明確告知院內設有錄影設備，此規範涵蓋院內各項常規診療行為；現行的初診單與部分特定手術同意書也有明文記載相關條款。如病患明確表達不同意錄影，工作人員會以「實體遮擋鏡頭」方式停止診療過程的錄影作業。

四為「嚴格控管影像資料，符合醫療相關法規」，常規影像檔案依規範僅保留3個月即會定期銷毀，顧家醫療嚴守醫療法與個人資料保護法等相關規範，任何影像僅供內部醫療品質控管與保全紀錄使用，絕無外流或作其他不當用途。

聲明強調，顧家醫療一向秉持專業與誠信原則，所有醫療作業皆恪守法規，並以病患權益與隱私保護為首要考量。另如有心人士造謠生事，不法散布汙衊顧家醫療的不實虛假訊息，事務所將依當事人要求，依法追訴相關民、刑事責任，絕不寬貸。

圖／取自臉書「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」