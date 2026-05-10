產後護理之家也傳偷拍…網爆料「媽媽都在房裡按摩」 北市衛生局回應了

醫美診所偷拍疑雲延燒，連產後護理之家也被踢爆，民眾指控台北汭恩產後護理之家，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。北市警方獲報到場確認是偽裝型攝影機，但初步檢視沒運作。北市衛生局說，後續配合警方調查；擴大反針孔專案稽查已抽查1家產後護理之家，無違規情事。

衛生局長期照護科長郭月雲表示，有關民眾反映汭恩產後護理之家疑似有裝針孔設備，目前警方已在現場，將拆除民眾反映的監視器並扣了相關設施設備，以釐清機構所表示是否從未運作，衛生局後續配合警方進行相關調查。

郭月雲說，衛生局目前轄管45家產後護理之家，每年都會例行性抽查，5月8日配合擴大反針孔專案稽查，抽查範圍包含更衣室，哺集乳室及住房等涉及私密場域，迄今已抽查1家，並無違規情事，專案稽查將持續進行。

有民眾在Threads上爆料稱「月子中心也裝偷拍」，直呼其他媽媽都在裡面脫衣服按摩，她已經在這按摩4次。發文也附上影片，可見天花板上有不明管線，且拆除下來的設備確實就是煙霧偵測型攝影機，該民眾更指出是台北汭恩產後護理之家，貼文一出引發關注。