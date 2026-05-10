台南連鎖醫美「研醫明」診所天花板有針孔 業者稱僅錄音、實際卻有錄影

近期醫美診所疑裝設針孔攝影機事件頻傳，台南市衛生局昨天前往中西區「研醫明」醫美診所稽查，在美容室天花板煙霧偵測器內也發現疑似針孔設備，通報檢警偵辦；據了解，業者雖聲稱獲病人同意且設備僅「錄音」，但經檢視卻確認有錄影影像，與業者說法不符。

台南市衛生局近期啟動「醫美診所專案稽查行動」，將診間及更衣區監視設備列為重點，加強檢視非公共空間是否藏有隱密攝影裝置，昨天在中西區研醫明醫美診所稽查時，在美容室天花板煙霧偵測器內發現疑似針孔設備，當場封存並通報警方及檢方介入調查。

衛生局指出，診所稱已獲病人同意並簽署同意書，美容室設備僅錄音，且療程「僅做臉不做身體」，當場提供文件；但據了解，經檢視後，確認有病人在美容室的錄影影像，並非僅有錄音檔，事證與診所所述不一致，專案小組正針對查扣到的影像逐一釐清是否有拍攝到隱私畫面。

轄區第二警分局獲報，中正派出所及分局偵查隊、鑑識小組人員立即前往蒐證，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天下午通知研醫明醫美診所吳姓院長及劉姓女店長到案說明，製作筆錄並查扣相關資料，全案依妨害秘密罪移送地檢署。

台南地檢署指出，檢察官訊問後，命診所吳姓負責人30萬元交保，劉姓店長5萬元交保，後續檢警將與衛生局持續調查，後續說明要等檢察官偵查結果；分局指出，至目前尚未接獲民眾報案有受害情形，若曾至診所就診的民眾覺得身體隱私有遭受偷拍侵害之虞，可至第二分局報案。

台南市衛生局前往中西區「研醫明」醫美診所稽查，在美容室天花板偵煙器內發現疑似針孔攝影設備，診所今大門深鎖未營業。記者袁志豪／翻攝