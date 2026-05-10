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「六星級月子中心」疑捲偷拍 北市警確認是針孔…負責人配合到案釐清

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汭恩產後護理之家疑捲偷拍 北市警確認是針孔...負責人配合到案釐清

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。圖／擷取自當事者
號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。圖／擷取自當事者

醫美診所偷拍案持續延燒，連月子中心也被捲入。號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機，向櫃檯反應後報警，轄區中正一警方獲報到場，經同意搜索確認是偽裝型攝影機，但初步檢視沒有運作，目前仍在現場搜索釐清狀況，護理之家負責人也配合到案說明。

有民眾在threads上爆料稱「月子中心也裝偷拍」，並附上影片，畫面可見天花板上有不明管線，且拆除下來的設備確實就是煙霧偵測型攝影機，隨後該民眾更指出店家就是台北汭恩產後護理之家，強調已經報警，貼文曝光大批網友關注。

轄區中正一警方今天下午2點多獲報到場，詢問了解民眾指控疑似偷拍，護理之家負責人出面強調「完全不知情」，並同意警方進入用紅外線反針孔偵測器偵測，現場確實有煙霧偵測型攝影機，也有管線連接，但經全面檢測並未運作。

警方仍在現場搜查，護理之家負責人連姓男子表達願意配合至派出所製作筆錄，警方已把系統的硬碟資料查扣，將釐清是否有不法情事，由於該名報案民眾提告妨害秘密等罪嫌，預計警詢後函送法辦。

號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。圖／擷取台北汭恩產後護理之家
號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。圖／擷取台北汭恩產後護理之家

偷拍 愛爾麗

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