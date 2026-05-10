4人報案疑聖宜診所偷拍 警方11日函送北檢偵辦

民眾向台北市警方報案至聖宜診所就診疑遭偷拍，警方為保全證據昨天訪查發現為公開設置的攝影機。截至今天中午前，已有4名民眾報案，警方明天將函送北檢偵辦。

據悉，警方明天將送件北檢，截至今天中午前，已有4名民眾報案，後續是否擴大稽查、偵辦，將視檢察官指揮調度。台北地檢署待收件後，依警方提供相關人初詢筆錄、初步查扣證據等，分案偵辦。

據了解，全案起於有民眾向警方報案，警方初步與北檢聯繫後，為保全證據，昨天直接赴聖宜診所進行初步訪查釐清。診所同意現場勘查搜索，已讓警方帶回相關證據資料。

台北市警察局中正一分局昨天發布新聞資料表示，8日晚上8時許受理報案，民眾稱日前至醫美診所進行診療時遭錄影，擔心診所有妨害性隱私及湮滅證據之虞，因此報警處理。

警方表示，獲報後報請北檢偵辦，並在昨天中午由專案小組至診所搜索，到診所後透過紅外線反針孔偵測器全面檢視，保全相關證據。警方指出，在診所委任律師陪同下至診所訪查，並於診間等處發現公開設置的攝影機，鏡頭朝向病床側，同時勘驗診所內其他地點，初步清查未發現針孔攝影機或被拆除等異常跡象。

警方已通知診所負責人接受調查，不排除依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌偵辦。聖宜診所負責人昨天下午由律師陪同主動至警局說明。全案將依法函送北檢偵辦。

聖宜醫美集團昨天透過法律事務所發表聲明，強調為保障醫病權益並遵循個資法與衛福部規定，所有療程錄音錄影均事先取得消費者書面同意，並於療程結束1個月後刪除。針對近日愛爾麗集團偷拍案引發的疑慮，聖宜表示，已依請求刪除相關影音，僅保留後台紀錄供執法單位查驗，強調集團作業絕對禁得起檢驗。

台北市衛生局對此表示，昨天中午已接獲警方通報並將配合辦理，該診所在北市設有2家分院。衛生局強調，依衛福部規範，醫療院所如需錄音錄影，必須經醫病雙方同意，且建議簽署書面同意書以符合法制。