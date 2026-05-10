快訊

Threads電腦版訊息功能上線！可表情回應、編輯訊息 群組聊天也將登場

店內接連被偷6雙鞋！老闆調監視器看到兇手「不生氣反而笑出來」：我很開心

愷樂傳嫁醫師尪！消失6年再爆喜訊 雙胞胎模樣曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

4人報案疑聖宜診所偷拍 警方11日函送北檢偵辦

中央社／ 記者劉世怡、黃麗芸台北10日電

民眾向台北市警方報案至聖宜診所就診疑遭偷拍，警方為保全證據昨天訪查發現為公開設置的攝影機。截至今天中午前，已有4名民眾報案，警方明天將函送北檢偵辦。

據悉，警方明天將送件北檢，截至今天中午前，已有4名民眾報案，後續是否擴大稽查、偵辦，將視檢察官指揮調度。台北地檢署待收件後，依警方提供相關人初詢筆錄、初步查扣證據等，分案偵辦。

據了解，全案起於有民眾向警方報案，警方初步與北檢聯繫後，為保全證據，昨天直接赴聖宜診所進行初步訪查釐清。診所同意現場勘查搜索，已讓警方帶回相關證據資料。

台北市警察局中正一分局昨天發布新聞資料表示，8日晚上8時許受理報案，民眾稱日前至醫美診所進行診療時遭錄影，擔心診所有妨害性隱私及湮滅證據之虞，因此報警處理。

警方表示，獲報後報請北檢偵辦，並在昨天中午由專案小組至診所搜索，到診所後透過紅外線反針孔偵測器全面檢視，保全相關證據。警方指出，在診所委任律師陪同下至診所訪查，並於診間等處發現公開設置的攝影機，鏡頭朝向病床側，同時勘驗診所內其他地點，初步清查未發現針孔攝影機或被拆除等異常跡象。

警方已通知診所負責人接受調查，不排除依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌偵辦。聖宜診所負責人昨天下午由律師陪同主動至警局說明。全案將依法函送北檢偵辦。

聖宜醫美集團昨天透過法律事務所發表聲明，強調為保障醫病權益並遵循個資法與衛福部規定，所有療程錄音錄影均事先取得消費者書面同意，並於療程結束1個月後刪除。針對近日愛爾麗集團偷拍案引發的疑慮，聖宜表示，已依請求刪除相關影音，僅保留後台紀錄供執法單位查驗，強調集團作業絕對禁得起檢驗。

台北市衛生局對此表示，昨天中午已接獲警方通報並將配合辦理，該診所在北市設有2家分院。衛生局強調，依衛福部規範，醫療院所如需錄音錄影，必須經醫病雙方同意，且建議簽署書面同意書以符合法制。

偷拍 愛爾麗

延伸閱讀

警確認非針孔！聖宜診所站前店捲偷拍風波 負責人稱影像全刪了

醫美偷拍疑雲延燒…聖宜診所遭搜索 聲明稱「消費者同意錄音錄影」

連鎖醫美「聖宜診所」疑偷拍…北市警查扣證物 負責人配合釐清

醫美風暴擴大 板橋光澤涉偷拍 分店經理羈押

相關新聞

「研醫明」醫美診所發現針孔攝影機 高雄分店稽查結果出爐

台南市「研醫明」連鎖醫美診所爆發疑似裝設針孔攝影機，高雄也有分店，衛生局接報後前往「吳家明眼科研醫明診所」稽查，衛生局人員發現診間及治療室共設3支監視器。高市衛生局表示，現場未發現與通報案件同款的偵煙器型針孔設備，已攜回監視器主機，後續交由檢警調查。

台南稽查驚見連鎖診所「研醫明」天花板有針孔 院長30萬元交保

近期醫美診所疑裝設針孔攝影機事件頻傳，台南市衛生局昨天前往中西區「研醫明」醫美診所稽查時，在美容室天花板煙霧偵測器內也發現疑似針孔設備，通報檢警偵辦；檢察官訊問後，命診所吳姓負責人30萬元交保，劉姓店長5萬元交保，後續檢警將與衛生局持續調查。

醫美針孔延燒 台南擴大稽查驚見連鎖醫美天花板有異 診所：病人同意

近期醫美診所疑裝設針孔攝影機事件頻傳，引起外界對就醫隱私疑慮，台南市衛生局啟動擴大稽查，預計2周內完成全市約90家醫美機構清查，昨天前往中西區「研醫明」醫美診所稽查時，在美容室天花板煙霧偵測器內也發現疑似針孔設備，衛生局當場要求拆除相關設備。

光澤醫美診所涉偷拍 5名IT員工疑刪監視器畫面...均獲50萬交保

醫美集團偷拍爭議持續延燒，新北市「光澤診所」遭爆在診間裝設偽裝成煙霧偵測器的監視設備，疑似偷拍病患性影像和身體隱私畫面，新北地檢署日前搜索光澤位於新北市的5家分店，已將板橋中山店陳姓經理及IT設備部門唐姓主管聲押禁見獲准；警方9日再移送5名IT部門員工，檢察官漏夜複訊，晚間諭令5人各50萬元交保。

醫美風暴擴大 板橋光澤涉偷拍 分店經理羈押

醫美集團偷拍爭議延燒，繼愛爾麗集團，新北市「光澤診所」與台北市「聖宜診所」也遭爆在診間裝設攝影設備，檢警陸續搜索，光澤診所板橋中山店陳姓經理與ＩＴ設備部門唐姓主管羈押禁見，檢警昨再移送五名ＩＴ部門員工，漏夜複訊。聖宜診所站前店確認並非針孔偷拍，但監視畫面遭刪除，警方已要求還原調查，李姓負責人也被送辦。

不只偷拍！高雄愛爾麗分店爆過期藥、假病歷 最重可罰605萬

愛爾麗醫美診所爆發針孔偷拍風波，高雄市衛生局稽查左營博愛店、新興中山店發現管制藥品處方箋漏載醫療機構名稱、逾期管制藥品未妥善管理、麻醉紀錄不完整、缺少自費醫療同意書等缺失，以及病歷疑似登載不實，將依違反醫療法等開罰，五項違規最重可罰六○五萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。