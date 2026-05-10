「研醫明」醫美診所發現針孔攝影機 高雄分店稽查結果出爐

台南市「研醫明」連鎖醫美診所爆發疑似裝設針孔攝影機，高雄也有分店，衛生局接報後前往「吳家明眼科研醫明診所」稽查，衛生局人員發現診間及治療室共設3支監視器。高市衛生局表示，現場未發現與通報案件同款的偵煙器型針孔設備，已攜回監視器主機，後續交由檢警調查。

昨日台南市衛生局通報高市衛生局，台南查獲某診所偵煙器內含疑似針孔設備，高雄也設分店。高市衛生局獲報後派員前往「吳家明眼科研醫明診所」進行無預警稽查。

衛生局說，經現場實地勘查，該診所在診間設置監視器1支、治療室設置2支，現場未發現與通報案件同款之偵煙器型針孔設備。為確保民眾就醫安心，經徵得負責醫師同意並攜回監視器主機，交由檢警單位進一步釐清調查。

衛生局強調，醫療機構設置監控設備應嚴格恪遵「醫療機構醫療隱私維護規範」，並依醫療法第72條規定保障病人隱私，若發現違法情事，定將依法嚴辦，絕不寬貸。