台南稽查驚見連鎖診所「研醫明」天花板有針孔 院長30萬元交保

近期醫美診所疑裝設針孔攝影機事件頻傳，台南市衛生局昨天前往中西區「研醫明」醫美診所稽查時，在美容室天花板煙霧偵測器內也發現疑似針孔設備，通報檢警偵辦；檢察官訊問後，命診所吳姓負責人30萬元交保，劉姓店長5萬元交保，後續檢警將與衛生局持續調查。

台南市衛生局近期啟動「醫美診所專案稽查行動」，將診間及更衣區監視設備列為重點，加強檢視非公共空間是否藏有隱密攝影裝置，昨天在中西區研醫明醫美診所稽查時，在美容室天花板煙霧偵測器內發現疑似針孔設備，當場封存並通報警方及檢方介入調查。

轄區第二警分局獲報，中正派出所及分局偵查隊、鑑識小組人員立即前往蒐證，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天下午通知研醫明醫美診所吳姓院長及劉姓女店長到案說明，製作筆錄並查扣相關資料，全案依妨害秘密罪移送地檢署。

台南地檢署指出，檢察官訊問後，命診所吳姓負責人30萬元交保，劉姓店長5萬元交保，後續檢警將與衛生局持續調查；衛生局指出，診所稱已獲病人同意，並提供同意「錄音」文件，但為保障隱私，仍要求立即拆除相關設備，後續交由檢警釐清是否違法。

分局指出，至今尚未接獲民眾報案有受害情形，若曾至診所就診的民眾覺得身體隱私有遭受偷拍侵害之虞，可至第二分局報案，檢警專案小組也將對蒐得的相關物證進行解析；據了解，該診所全國共5家分店，其中台南2家，衛生局已同步查核永康分店未見異常。

台南市衛生局查核人員加強檢視診療空間、治療室、更衣室及洗手間等具高度隱私性場所檢查。圖／南市衛生局提供

南市衛生局在中西區「研醫明」醫美診所稽查時，在美容室天花板偵煙器內發現疑似針孔攝影設備，診所今大門深鎖未營業。記者袁志豪／翻攝