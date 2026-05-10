醫美針孔延燒 台南擴大稽查驚見連鎖醫美天花板有異 診所：病人同意

近期醫美診所疑裝設針孔攝影機事件頻傳，引起外界對就醫隱私疑慮，台南市衛生局啟動擴大稽查，預計2周內完成全市約90家醫美機構清查，昨天前往中西區「研醫明」醫美診所稽查時，在美容室天花板煙霧偵測器內也發現疑似針孔設備，衛生局當場要求拆除相關設備。

衛生局說明，近期啟動「醫美診所專案稽查行動」，將診間及更衣區監視設備列為重點，加強檢視非公共空間是否藏有隱密攝影裝置，9日在中西區研醫明醫美診所稽查時，在美容室天花板煙霧偵測器內發現疑似針孔設備，當場封存並通報警方及檢方介入調查。

衛生局指出，業者雖有提供病人同意錄音文件，但為保障隱私，仍要求立即拆除相關設備，後續交由檢警釐清是否違法；該診所全國共5家分店，其中台南2家，已同步查核永康分店未見異常，並通報高雄市衛生局協助清查其餘分店。

衛生局表示，截至昨天，目前已完成17家醫療機構及10家美容業者稽查，並將結果公布在官網「醫美安心查核專區」，供民眾查詢，保障就醫安全與尊嚴是政府責任，若查獲侵犯隱私或違反醫療法，將依法從嚴裁處。

衛生局也提醒，民眾就醫時留意「察、問、拒」原則，觀察環境、主動詢問影像用途，對非必要錄影有權拒絕，並呼籲業者切勿因管理需求侵害患者隱私，共同維護安全、透明的醫療環境。

台南市衛生局查核人員加強檢視診療空間、治療室、更衣室及洗手間等具高度隱私性場所檢查。圖／南市衛生局提供