光澤醫美診所涉偷拍 5名IT員工疑刪監視器畫面...均獲50萬交保

醫美集團偷拍爭議持續延燒，新北市「光澤診所」遭爆在診間裝設偽裝成煙霧偵測器的監視設備，疑似偷拍病患性影像和身體隱私畫面，新北地檢署日前搜索光澤位於新北市的5家分店，已將板橋中山店陳姓經理及IT設備部門唐姓主管聲押禁見獲准；警方9日再移送5名IT部門員工，檢察官漏夜複訊，晚間諭令5人各50萬元交保。

新北地檢署8日指揮搜索板橋中山店、板橋館前店、三重正義店等5處據點，發現診所內的煙霧偵測器的監視設備有遭拆除痕跡，其中新北板橋二家分店、三重正義店的分店經理被依證人身分帶回調查。

檢警追查後懷疑有消費者在不知情情況下遭偷拍隱私部位，且疑有未成年少女受害，將中山店陳姓經理及唐姓IT主管改列被告，複訊後依妨害秘密、妨害性隱私、違反個人資料保護法、兒少性剝削條例罪嫌向新北地院聲押禁見獲准。

據了解，光澤診所IT部門共有5人，由唐姓主管負責，警方檢視硬碟後，確認存有多名病患在診間內的私密影像，且部分錄影畫面出現異常中斷與缺漏，懷疑有人刪除。

板橋警方9日帶回5名總部IT部門員工，5人均稱僅受雇執行工作，對監視器裝設位置與規畫不知情，但警方認為相關說法避重就輕，不排除有人刻意規避責任，警詢後將鄭姓、徐姓、高姓、諶姓、柯姓等5人移送新北地檢署，檢方偵後認為5人涉案情節待釐清，均改列被告，裁定各50萬元交保。

光澤醫美集團負責人王朝輝有「天后御用名醫」之稱，目前滯留上海，在當地有不少相關產業亦有置產，檢警不排除後續發布境管或採取進一步強制處分。