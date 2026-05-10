醫美風暴擴大 板橋光澤涉偷拍 分店經理羈押

醫美集團偷拍爭議延燒，繼愛爾麗集團，新北市「光澤診所」與台北市「聖宜診所」也遭爆在診間裝設攝影設備，檢警陸續搜索，光澤診所板橋中山店陳姓經理與ＩＴ設備部門唐姓主管羈押禁見，檢警昨再移送五名ＩＴ部門員工，漏夜複訊。聖宜診所站前店確認並非針孔偷拍，但監視畫面遭刪除，警方已要求還原調查，李姓負責人也被送辦。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，十一日將正式行文地方衛生局，要求依「醫療法」對愛爾麗採「停業處分」。劉玉菁說十三日將開會，檢討醫療機構隱私保護規範，討論是否全面清查全國醫療機構攝影設備。

新北地檢署追查光澤診所偷拍案，該集團負責人王朝輝有「天后御用名醫」之稱，目前滯留上海，在當地有不少相關產業亦有置產。新北檢八日搜索板橋中山店等五處據點，懷疑診所內裝設偽裝成煙霧偵測器的攝影設備，且部分設備疑遭事後拆除。

檢警原將三名分店經理列為證人，但追查後懷疑有消費者在不知情情況下遭偷拍隱私部位，且疑有未成年少女受害，將中山店陳姓經理及唐姓ＩＴ主管改列被告，複訊後依妨害秘密、妨害性隱私、違反個人資料保護法、兒少性剝削條例罪嫌向新北地院聲押禁見獲准。

據了解，光澤診所ＩＴ部門共有五人，由唐負責，警方檢視硬碟後，確認存有多名病患在診間內的私密影像，且部分錄影畫面出現異常中斷與缺漏，懷疑有人刪除。

台北市警方昨也前往聖宜診所站前店搜索，確認現場並非隱藏式針孔攝影機，是一般監視器，但所有錄影畫面都遭刪除。

李姓負責人稱受愛爾麗事件影響，六日已將相關影像全數刪除，由於有被害人提告妨害秘密，警方要求診所聯繫監視器廠商協助還原資料，並調閱涉及被害人的影像畫面，詢後依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪將李函送法辦。