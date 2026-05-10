不只偷拍！高雄愛爾麗分店爆過期藥、假病歷 最重可罰605萬

愛爾麗醫美診所爆發針孔偷拍風波，高雄市衛生局稽查左營博愛店、新興中山店發現管制藥品處方箋漏載醫療機構名稱、逾期管制藥品未妥善管理、麻醉紀錄不完整、缺少自費醫療同意書等缺失，以及病歷疑似登載不實，將依違反醫療法等開罰，五項違規最重可罰六○五萬元。

衛生局前天稽查愛爾麗高雄兩家分店調閱病歷資料，發現博愛店管制藥品處方箋漏載醫療機構名稱的缺失，已違反管制藥品管理條例，將裁處六萬至卅萬元罰鍰，病歷資料也有涉登載不實及紀錄闕漏情形，正持續調查比對。

衛生局指出，醫療法規定，醫療機構若開立不實病歷、診斷書、出生證明、死亡證明等，若查證屬實，可罰五萬至五十萬元。

中山店則被查出逾期管制藥品未依規定區隔管理，涉違反藥事法，可罰三萬至五百萬元，現場也發現麻醉紀錄不完整及缺乏自費醫療同意書等問題，若查證未依規定製作病歷或有不實記載，將再依醫療法開罰五萬至廿五萬元。

衛生局強調，病歷紀錄完整性及管制藥品管理攸關病人安全與醫療品質，也是醫療機構基本的法定責任，目前診所電子病歷主機硬碟已遭檢警查扣，將全力配合司法調查，加強醫療機構查核，保障民眾就醫安全。