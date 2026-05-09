警確認非針孔！聖宜診所站前店捲偷拍風波 負責人稱影像全刪了

醫美診所偷拍風波持續延燒，繼愛爾麗、光澤後，又傳出另一間連鎖集團「聖宜診所站前店」疑似偷拍，聖宜診所站前店今天同意轄區北市中正一警方搜索、一一查看診間，確認並非隱藏式針孔攝影機，集團李姓負責人也配合至派出所製作筆錄，由於有人提告妨害性隱私，警方查看畫面發現「都被刪除」，已要求還原提供畫面。

聖宜醫美集團負責人李男今天在委任律師姜智揚的陪同下到案，製作完筆錄離去，李男並未說話，由律師姜智揚受訪，姜說今天主動聯繫警方到案說明，並非被帶回，一切配合警方偵辦；另外有媒體追問忠孝店有安裝照明燈形式針孔，他說因偵查部分不方便回答。

聖宜醫美診所發聲明指出，為了避免未來可能醫療糾紛，並保障消費者權益，進行療程前都會取得每一位消費者書面同意，也會在每一次療程時要本人同意簽名，而保存期間是療程結束後一個月，強調「一切經得起檢驗」。

全案源於有民眾在Threads上爆料，稱從2023年開始在聖宜診所站前店做私密處除毛，看到官方聲明說「都有事前告知、有加註條款」，衝到現場對質，店長和副店長說診間真的有監視器，但強調「只會拍到醫生的頭」，不過懷疑誰能保證沒拍到私密處？

被害者說「診所稱因為看到別家醫美偷拍的新聞，已自行決定把影像全部刪掉」，「店長也承認了沒有每一次都主動告知，只推說合約上有寫」，當下立刻報警，並呼籲一起找律師、組自救會。

北市中正一警方昨天晚上近9點獲報，民眾稱在醫美診所進行診療時遭到錄影，擔心有妨害性隱私及湮滅證據情事，到場由於醫美診所沒有負責人出面，拍照後離去。

中正一警方與刑大科偵隊9日中午12點30分組成專案小組，至該醫療診所搜索，透過紅外線反針孔偵測器全面偵測，進行檢視，並執行同意搜索及證據保全，再通知李姓負責人到案說明，警詢後依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌函送法辦。

據了解，警方確認現場並非隱藏式針孔攝影機，而是一般的攝影機，警方查看監視器影像攝錄影像，發現都被刪除，詢問了解，李姓負責人坦承，因受到愛爾麗集團事件影響，3天前已全部刪除。

由於被害人提告，北市警方要求診所聯繫監視器廠商業者，還原所有刪除資料，並調閱出所有拍攝到被害人的畫面。

「聖宜醫美診所站前店」被控疑似偷拍，聖宜診所今天同意轄區北市中正一警方搜索、一一查看診間，確認並非隱藏式針孔攝影機，李姓負責人也配合至派出所製作筆錄。記者翁至成／攝影

聖宜醫美集團負責人李男（左）今天在委任律師姜智揚（右）的陪同下到案，製作完筆錄離去。記者翁至成／攝影

聖宜醫美診所發指出，每一次療程時要本人同意簽名，而保存期間是療程結束後一個月，強調「一切經得起檢驗」。圖／聖宜醫美診所提供