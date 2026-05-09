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光澤診所疑裝針孔偷拍 板橋中山店陳姓經理訊後羈押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
連鎖醫美光澤診所遭民眾檢舉疑似偷拍，檢警以證人身分帶回館前、中山分店2名員工，協助釐清案情。圖／新北市衛生局提供
連鎖醫美光澤診所遭民眾檢舉疑似偷拍，檢警以證人身分帶回館前、中山分店2名員工，協助釐清案情。圖／新北市衛生局提供

光澤醫美診所2間分店傳出疑似偷拍，檢經經搜索一整天並帶回2名店經理及設備工程師進行詢問，中山店陳姓店經理及唐姓設備工程師今晨檢方訊後遭改列被告，依妨害秘密、妨害性隱私、個資法及違反兒少性剝削條例等罪嫌聲押禁見，稍早新北地方法院裁定陳男羈押禁見，唐男仍在開庭。

愛爾麗醫美集團陷入偷拍事件延燒，集團總裁常如山等3人遭收押，新北市板橋區又傳出一間醫美光澤診所旗下2家分店所疑似裝有微型針孔監視器，也涉偷拍風波，新北市衛生局及警方昨天上午聯手前往調查。

光澤診所在全台有14間分店，其中新北市有5間，新北警方在板橋中山、板橋館前與三重正義等3家分店，發覺疑有相關裝備遭拆卸痕跡，將3名分店經理帶回調查，另從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器影像線路，及辦公室內的硬碟及會員資料。警詢時，3間分店經理初訊時供稱，對於監視系統如何裝設及用途並不知情。

據了解，3人原本都是證人，經檢警深入追查，疑有消費者在不知情狀況下遭偷拍隱私部位，且疑有未成年女子受害，將中山店陳姓經理及設備商唐姓工程師改列被告；檢方訊後依無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法與兒童及少年性剝削防制條例的拍攝兒少性影像未遂等罪嫌，且有串滅證之虞向法院聲押禁見2人。

偷拍 愛爾麗 醫美 常如山 光澤

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