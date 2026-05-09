針孔偷拍連環爆！衛福部要求愛爾麗停業 下周討論是否全面盤查醫療機構

愛爾麗、光澤及聖宜醫美診所設置針孔攝影機連環爆，許多縣市衛生局也擴大稽查，針對愛爾麗的停業處分，衛福部醫事司表示，11日將正式行文給愛爾麗所在地衛生局，依醫療法給予停業處分，最重可處1年停業或撤照。另13日將開會研商醫療機構隱私強化補強，並討論是否全面盤查。

醫美診所針孔攝影機使顧客人心惶惶，其中愛爾麗集團董事長常如山遭羈押禁見，昨衛福部長石崇良也說重話指「不可原諒」，要求衛生局給予停業處分。

醫事司副司長劉玉菁表示，用這種偷拍方式取得影像，且關鍵是影像若用在非醫療以外的用途，這樣的行為絕對是違反醫療法第108條第6款，去認定處理。11日將正式行文給愛爾麗所在地的衛生局，依查明的事證到哪些程度，給予相對應處罰，嚴格上就是要嚴懲，若屬實就可依法開罰5至50萬元，並處1個月以上、1年以下的停業處分。

劉玉菁重申，根據醫療機構醫療隱私維護規範內規定，涉及診療過程中的隱私拍攝都需要告知，並經過同意才能錄影，只要沒有照做，都是屬於違法行為。

針對隱私強化部分，劉玉菁說，13日將開會討論，針對攝影器材安裝在牽涉隱私，可能會脫衣或診療行為等環境，這部分的內容規範重新檢視，主要著重在討論強化醫療機構的隱私保護，並邀集相關醫事團體、專家共同討論。

劉玉菁表示，另針對各地如新北、高雄等衛生局已展開聯合稽查，至於要不要進一步的去對全國的機構來做普查是否符合規範，也會一同討論。