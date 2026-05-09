偷拍疑雲難止血！衛福部長怒喊停業處分 愛爾麗今稱「信託1億基金保障會員」

愛爾麗醫美集團爆出針孔偷拍風波，衛生福利部部長石崇良昨（8）日怒轟明知故犯，下令衛生局從嚴查處「要求停業處分」。愛爾麗今（9）日在臉書粉絲專頁發聲明，將於下周一（11日）提撥1億元成立會員保障信託基金，以消弭消費者對後續處理程序之疑慮。

愛爾麗偷拍風波延燒，新北板橋店今湧入近50人要求退費，新北警方表示，民眾如果要報案，不需集中到江翠派出所製作筆錄，住家附近警察單位都可受理，警方會統一歸案。

此外，愛爾麗今在臉書發表聲明，集團表示近期偷拍疑雲造成各界不安、失望，向所有會員致上最深歉意。愛爾麗於聲明中提到，將於11日提撥1億元成立會員保障信託基金，並由專業律師與會計師共同監督管理、定期對外說明進度。同時，愛爾麗承諾後續信託金額將視實際情況適時調升，於信託程序完成後第一時間公告確保所有會員權益皆能獲得完整保障，以消弭消費者對後續處理程序之疑慮，以昭公信。

以下為愛爾麗聲明全文：

愛爾麗一路走來，始終珍惜每一位會員長久以來的信任與支持。因此，我們在此鄭重承諾，集團將於下週一(5/11)正式提撥新台幣1億元成立會員保障信託基金，並由專業律師與會計師共同監督管理、定期對外說明進度。同時承諾後續信託金額亦將視實際情況適時調升，於信託程序完成後第一時間公告確保所有會員權益皆能獲得完整保障。以消弭消費者對後續處理程序之疑慮，以昭公信。

我們深知，信任的建立需要長時間累積，更需要實際行動來證明。因此，愛爾麗將全面進行內部檢討與制度優化，以更透明、更嚴謹、更負責的態度持續改善，重新回應每一位會員對我們的期待。

未來，愛爾麗仍會秉持初心，持續提供專業、安全且值得信賴的醫療美容服務，也感謝所有會員一路以來的包容、體諒與陪伴。