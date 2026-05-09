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連鎖醫美「聖宜診所」也驚爆針孔偷拍 北市警查扣證物、帶回負責人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
聖宜診所站前店被控捲入針孔偷拍，北市警方今天上午登門查扣證物，並帶回現場負責人偵辦。記者翁至成／翻攝
聖宜診所站前店被控捲入針孔偷拍，北市警方今天上午登門查扣證物，並帶回現場負責人偵辦。記者翁至成／翻攝

醫美診所針孔偷拍風波愈演愈烈，繼愛爾麗光澤後，又傳出另一間連鎖集團「聖宜診所站前店」疑似在診間裝設攝影機偷拍，北市警證實接獲報案，今天至診所經同意後搜索，查扣相關證物等資料，站前店負責人也配合至派出所說明，警詢後依妨害秘密等罪嫌送辦。

有被害者在Threads上爆料，從2023年開始在聖宜診所站前店做私密處除毛，看到他們的官方聲明說「都有事前告知、有加註條款」，衝到現場對質，發現真相根本不是這樣。

被害者說，店長和副店長稱診間真的有監視器，但強調「只會拍到醫生的頭」，不過錄影機就裝在床尾正對著施作位置，質疑誰能保證沒拍到私密處？

被害者更說「診所因為看到別家醫美偷拍的新聞，已自行決定把影像全部刪掉」，「店長也承認了沒有每一次都主動告知，只推說合約上有寫」，當下立刻報警，並呼籲一起找律師、組自救會。

對此，北市警中正一分局證實接獲報案。據了解，昨天晚上9點多警方獲報到場，由於診所沒有負責人出面，於是拍照後離去；今天早上警方再次登門，站前店負責人有出面，經同意後搜索，查扣相關證物等資料，也把負責人帶回派出所製作筆錄，警詢後依妨害秘密、妨害性隱私罪嫌函送法辦。

有被害者在Threads上爆料，從2023年開始在聖宜診所站前店做私密處除毛，看到他們的官方聲明說「都有事前告知、有加註條款」，衝到現場對質，發現真相根本不是這樣。記者翁至成／翻攝
有被害者在Threads上爆料，從2023年開始在聖宜診所站前店做私密處除毛，看到他們的官方聲明說「都有事前告知、有加註條款」，衝到現場對質，發現真相根本不是這樣。記者翁至成／翻攝

偷拍 醫美 光澤 愛爾麗

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