愛爾麗診所疑針孔偷拍 消費者湧板橋店退費報案

愛爾麗診所疑藏針孔攝影機案，新北板橋店今天湧入民眾要求退費，也向警方報案。警方說，無論在哪間分店消費，都可就近報案，無須集中新北市政府警察局海山分局江翠派出所。

愛爾麗於新北有4間分店，不少消費者到板橋店排隊登記要求退費，由於人數眾多，櫃台昨天深夜11時許仍持續受理，今天也湧入近50人要求退費，只好管控並暫停行政登記作業，有些民眾須待下週求償。

消費者組自救會群組，不少人不了解退費與報案程序，在群組中熱烈討論，也有消費者擔心遭拍私密照，向當地江翠派出所報案。

新北警方告訴中央社記者，民眾如果要報案，不需集中到江翠派出所製作筆錄，住家附近警察單位都可受理，警方會統一歸案。

台灣新北地方檢察署偵辦愛爾麗診所疑針孔偷拍案，6日拘提總裁常如山、張姓特助與謝姓廠商到案，訊後依妨害性隱私等罪嫌聲請羈押禁見，台灣新北地方法院7日開羈押庭，裁定3人羈押禁見。