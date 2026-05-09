快訊

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾麗診所疑針孔偷拍 消費者湧板橋店退費報案

中央社／ 新北9日電
愛爾麗診所板橋店（圖）日前被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機。中央社
愛爾麗診所板橋店（圖）日前被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機。中央社

愛爾麗診所疑藏針孔攝影機案，新北板橋店今天湧入民眾要求退費，也向警方報案。警方說，無論在哪間分店消費，都可就近報案，無須集中新北市政府警察局海山分局江翠派出所。

愛爾麗於新北有4間分店，不少消費者到板橋店排隊登記要求退費，由於人數眾多，櫃台昨天深夜11時許仍持續受理，今天也湧入近50人要求退費，只好管控並暫停行政登記作業，有些民眾須待下週求償。

消費者組自救會群組，不少人不了解退費與報案程序，在群組中熱烈討論，也有消費者擔心遭拍私密照，向當地江翠派出所報案。

新北警方告訴中央社記者，民眾如果要報案，不需集中到江翠派出所製作筆錄，住家附近警察單位都可受理，警方會統一歸案。

台灣新北地方檢察署偵辦愛爾麗診所疑針孔偷拍案，6日拘提總裁常如山、張姓特助與謝姓廠商到案，訊後依妨害性隱私等罪嫌聲請羈押禁見，台灣新北地方法院7日開羈押庭，裁定3人羈押禁見。

偷拍 愛爾麗

延伸閱讀

醫美偷拍案延燒！光澤診所新北5分店遭搜索 板橋2店經理被帶回

愛爾麗退費單惹議 高市府介入協調刪「不得求償、保密」條款

不只愛爾麗？光澤醫美診所也遭爆偷拍 警扣走主機硬碟、帶回2經理

愛爾麗爆偷拍疑雲 消費者怒要求退費…高雄1診間疑有「拆卸裝置痕跡」

相關新聞

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

愛爾麗醫美診所針孔偷拍風波愈演愈烈，高雄市博愛店、中山店再被揪出管制藥品處方箋漏載醫療機構名稱、逾期管制藥品未妥善管理、麻醉紀錄不完整、缺少自費醫療同意書等缺失，及病歷疑似登載不實，高市衛生局將依法開罰，5項違規最重可罰605萬元。

愛爾麗偷拍爭議延燒竹北 消費者赴診所抗議要求退費

近期愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注，相關爭議延燒至竹北。多名消費者昨天下午齊聚竹北愛爾麗診所前抗議，向診所反映要求退費與權益問題，民眾擔心尚未使用完的醫美課程因療程費用高 ，恐因後續營運或爭議處理不明將導致權益受損。

板橋光澤診所涉偷拍 中山店經理 設備工程師遭聲押禁見

新北市板橋區經營連鎖醫美診所2間分店昨也爆疑似偷拍，警方搜索一整天並帶回2名店經理及設備工程師進行詢問，陳姓店經理及唐姓設備工程師今晨檢方訊後遭改列被告，依妨害秘密、妨害性隱私、個資法及違反兒少性剝削條例等罪嫌聲押禁見。

愛爾麗診所疑針孔偷拍 消費者湧板橋店退費報案

愛爾麗診所疑藏針孔攝影機案，新北板橋店今天湧入民眾要求退費，也向警方報案。警方說，無論在哪間分店消費，都可就近報案，無須...

愛爾麗全面退費 南市府籲申請須刪除不對等條款

愛爾麗醫美集團爆發偷拍疑雲，全面退費，台南市政府也巡查全市3家分店退費情形，且呼籲消費者填寫申請單時，必須刪除「拋棄民刑...

愛爾麗偷拍案 懷疑受害怎自救 他列10建議：保留所有消費紀錄

愛爾麗醫美集團疑裝設針孔偷拍案延燒，各地方政府展開擴大稽查。律師呂秋遠在臉書表示，這不是普通的消費糾紛，而是涉及人格、隱私與身體尊嚴的重大侵害。尤其醫美診所與一般商店不同，消費者往往必須在高度信任的情況下，暴露自己的身體、隱私與個人資訊。一旦這種場所出現偷拍問題，傷害的不只是個人，而是整個醫療信賴關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。