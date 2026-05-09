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不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

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不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
不只偷拍！高雄市博愛店、中山店再被揪出多項缺失，衛生局將依法開罰。圖／高雄市衛生局提供
不只偷拍！高雄市博愛店、中山店再被揪出多項缺失，衛生局將依法開罰。圖／高雄市衛生局提供

愛爾麗醫美診所針孔偷拍風波愈演愈烈，高雄市博愛店、中山店再被揪出管制藥品處方箋漏載醫療機構名稱、逾期管制藥品未妥善管理、麻醉紀錄不完整、缺少自費醫療同意書等缺失，及病歷疑似登載不實，高市衛生局將依法開罰，5項違規最重可罰605萬元。

針孔偷拍案爆發後，衛生局昨天前往稽查高雄2家分店調閱病歷資料，其中左營區博愛店發現管制藥品處方箋漏載醫療機構名稱的缺失，已違反管制藥品管理條例，將依法裁處6萬元至30萬元罰鍰，此外，病歷資料也有涉登載不實及紀錄闕漏情形，目前正持續調查比對中。

衛生局指出，依醫療法第68條規定，醫療機構應督導所屬醫事人員確實、完整製作病歷；另依醫療法第69條規定，病歷內容應詳實記載病人病情、檢查、處置及醫囑等事項，不得有虛偽記載或遺漏，若查證屬實，將依法裁處。

醫療法規定，醫療機構若開立不實病歷、診斷書、出生證明、死亡證明等，若查證屬實，將依第108條處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。

另外，新興區中山店查獲逾期管制藥品未依規定區隔管理，已涉違反藥事法，可處3萬元至500萬元罰鍰，現場同時發現麻醉紀錄不完整，以及缺乏自費醫療同意書等問題。

依醫療法第63條規定，醫療機構進行手術或侵入性治療前，應充分告知病患並取得同意，相關病歷與麻醉紀錄也須依法完整登載，若查證未依規定製作病歷或有不實記載，將再依法開罰。

衛生表示，病歷及麻醉紀錄依醫療法第68條及第69條規定詳實登載，若查證有未依規定製作病歷或登載不實情事，將依法裁處5萬元至25萬元罰鍰。

衛生局強調，病歷紀錄完整性及管制藥品管理，攸關病人安全與醫療品質，也是醫療機構基本的法定責任，目前診所電子病歷主機硬碟已遭檢警查扣，將全力配合司法調查，加強醫療機構查核，保障民眾就醫安全。

衛生局查獲逾期藥品。圖／高雄市衛生局提供
衛生局查獲逾期藥品。圖／高雄市衛生局提供

不只偷拍！高雄市博愛店、中山店再被揪出多項缺失，衛生局將依法開罰。圖／高雄市衛生局提供
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不只偷拍！高雄市博愛店、中山店再被揪出多項缺失，衛生局將依法開罰。圖／高雄市衛生局提供
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偷拍 愛爾麗

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