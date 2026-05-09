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愛爾麗偷拍爭議延燒竹北 消費者赴診所抗議要求退費

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
多名消費者昨天下午齊聚竹北愛爾麗診所前抗議，向診所反映要求退費與權益問題。圖／新竹縣議員蔡蕥鍹提供
多名消費者昨天下午齊聚竹北愛爾麗診所前抗議，向診所反映要求退費與權益問題。圖／新竹縣議員蔡蕥鍹提供

近期愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注，相關爭議延燒至竹北。多名消費者昨天下午齊聚竹北愛爾麗診所前抗議，向診所反映要求退費與權益問題，民眾擔心尚未使用完的醫美課程因療程費用高 ，恐因後續營運或爭議處理不明將導致權益受損。

新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情後，第一時間趕赴現場了解，傾聽民說明實際遭遇與心中焦慮。她表示，醫療與醫美服務涉及高度私密的身體接觸與個人隱私，當其他縣市發生疑似針孔攝影事件時，消費者產生不安疑慮是非常可以理解的。無論後續司法調查結果如何，業者與主管機關都應正視民眾對醫療隱私與消費權益的高度期待。

蔡蕥鍹指出，現場民眾不只是單純要求退費，而是在愛爾麗發生重大爭議後，希望更明確了解自己的權益、剩餘課程、退費流程與後續保障。多位民眾反昳需個別與業者協商，因此對於業者的處理方式充滿 疑慮，導致不安感持續擴大。

蔡蕥鍹轉述竹縣消保官陳雅芳回應，5月6日衛生局醫政科已配合地檢署指揮連同刑大至竹北愛爾麗診所稽查，現場無針孔偷拍設備，消費者若有疑慮 可先向業者申請退費，申請不成再到行政消保會的申訴系統申訴，消保官會盡速發文給業者請他們妥處，民眾也可逕行提起訴訟。

蔡蕥鍹強調，醫美課程金額偏高，對許多民眾而言，面對資訊不對等、處理流程不清楚，甚至擔心後續求償或退費權益受影響時，公部門應及早介入，協助釐清程序，而不是讓民眾各自奔走、各自承擔壓力。

蔡蕥鍹表示，竹北店是否涉及其他縣市案件情節，由司法及主管機關依法調查釐清；但就消費者權益與醫療隱私保障而言，縣府仍有責任協助民眾取得清楚資訊。她呼籲縣府消保官與衛生局應主動掌握竹北店目前處理情形，並要求業者提供明確的資訊，包含退費流程、契約權益、課程餘額及消費者後續可採取的救濟管道。

民眾擔心尚未使用完的醫美課程因療程費用高 ，恐因後續營運或爭議處理不明將導致權益受損。圖／新竹縣議員蔡蕥鍹提供
民眾擔心尚未使用完的醫美課程因療程費用高 ，恐因後續營運或爭議處理不明將導致權益受損。圖／新竹縣議員蔡蕥鍹提供

偷拍 愛爾麗

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