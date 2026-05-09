愛爾麗全面退費 南市府籲申請須刪除不對等條款

愛爾麗醫美集團爆發偷拍疑雲，全面退費，台南市政府也巡查全市3家分店退費情形，且呼籲消費者填寫申請單時，必須刪除「拋棄民刑事追訴權」及「封口協議」等不對等條款。

台南市政府法制處今天告訴中央社記者，已要求愛爾麗醫美集團台南市3家分店必須確實履行「全額退費、不扣贈品、不收手續費」承諾，且不得以合約過期、2年限制或強迫換課、轉讓等理由阻撓消費者退費。

不過，消保官發現退費申請單含有「拋棄民刑事追訴權」及「封口協議」等條款，當場要求業者立刻刪除，且提醒消費者若遇相同情形時，應向業者要求刪除後再簽署。

法制處指出，目前市府已受理相關消費爭議申訴35件，預估申訴件數應會再增加；申訴事由主要是消費者對業者未盡隱私保護義務，強烈要求終止契約退費、並予以隱私遭受不法侵害賠償。

法制處表示，截至昨天上午，愛爾麗台南市3家分店共受理114件退費申請，業者也承諾將儘速依公司規定完成退費。消費者辦理退費時如遭遇不合理協議條款，應即時反應。若遇刁難，可撥打全國消費者服務專線「1950」或向法制處提出消費申訴請求協助。