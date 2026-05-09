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板橋光澤診所涉偷拍 中山店經理 設備工程師遭聲押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市板橋區經營連鎖醫美診所2間分店昨也爆疑似偷拍，警方搜索一整天並帶回2名店經理及設備工程師進行詢問，陳姓店經理及唐姓設備工程師今遭聲押禁見。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區經營連鎖醫美診所2間分店昨也爆疑似偷拍，警方搜索一整天並帶回2名店經理及設備工程師進行詢問，陳姓店經理及唐姓設備工程師今遭聲押禁見。記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區經營連鎖醫美診所2間分店昨也爆疑似偷拍，警方搜索一整天並帶回2名店經理及設備工程師進行詢問，陳姓店經理及唐姓設備工程師今晨檢方訊後遭改列被告，依妨害秘密、妨害性隱私、個資法及違反兒少性剝削條例等罪嫌聲押禁見。

愛爾麗醫美集團陷入偷拍事件延燒，集團總裁常如山等3人遭收押，新北市板橋區又傳出一間醫美光澤診所旗下2家分店所疑似裝有微型針孔監視器，也涉偷拍風波，新北市衛生局及警方冒天上午聯手前往調查。

光澤診所在全台有14間分店，其中新北市有5間，新北警方在板橋中山、板橋館前與三重正義等3家分店，發覺疑有相關裝備遭拆卸痕跡，將3名分店經理帶回調查，另從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器影像線路，及辦公室內的硬碟及會員資料。警詢時，3間分店經理初訊時供稱，對於監視系統如何裝設及用途並不知情。

據了解，3人原本都是證人，經檢警深入追查，疑有消費者在不知情狀況下遭偷拍隱私部位，且疑有未成年女子受害，將中山店陳姓經理及設備商唐姓工程師改列被告；檢方訊後依無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法與兒童及少年性剝削防制條例的拍攝兒少性影像未遂等罪嫌，且有串滅證之虞向法院聲押禁見2人。

新北市政府昨成立公安小組，專門針對醫美診所展開專案查察。尤其是聯合公安小組，除了針對醫美診所的聯合稽查外，也會對運動場館、三溫暖等場所進行全面的普查。市長侯友宜希望能夠確保市民的隱私權得到充分尊重，同時也保障市民在就醫、使用公共設施時的各項權益。

新北市板橋區經營連鎖醫美診所2間分店也爆疑似偷拍，警方昨搜索1整天，傍晚扣走店內主機及硬碟，並帶回分店陳及謝姓經理2人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區經營連鎖醫美診所2間分店也爆疑似偷拍，警方昨搜索1整天，傍晚扣走店內主機及硬碟，並帶回分店陳及謝姓經理2人。記者王長鼎／翻攝

偷拍 愛爾麗

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