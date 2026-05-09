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愛爾麗偷拍案 懷疑受害怎自救 他列10建議：保留所有消費紀錄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
桃園市衛生局6日前往愛爾麗桃園中正店及中壢店稽查，桃園檢調昨天突襲搜索。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局6日前往愛爾麗桃園中正店及中壢店稽查，桃園檢調昨天突襲搜索。圖／桃園市衛生局提供

愛爾麗醫美集團疑裝設針孔偷拍案延燒，各地方政府展開擴大稽查。律師呂秋遠在臉書表示，這不是普通的消費糾紛，而是涉及人格、隱私與身體尊嚴的重大侵害。尤其醫美診所與一般商店不同，消費者往往必須在高度信任的情況下，暴露自己的身體、隱私與個人資訊。一旦這種場所出現偷拍問題，傷害的不只是個人，而是整個醫療信賴關係。

如果曾經在相關診所接受療程，消費者可以怎麼自救？呂秋遠列出相關建議。

1，先不要急著相信「沒有外流就沒事」這種說法：很多人會以為，只要影片沒有流出，就代表沒有損害。但其實不是。法律上，未經同意在具有隱私期待的空間偷拍，本身就已經可能構成犯罪與侵權。換句話說，被偷拍這件事本身，就已經是一種傷害。

2，保留所有消費紀錄：包括刷卡紀錄、療程資料、Line對話、預約通知、收據、診所簡訊等，都不要刪除。這些未來都可能成為證據，用來證明自己曾經在該診所接受服務，即使沒有看到具體影像，也仍然可以主張自己可能是被害人。

3，可以直接向警方或地檢署提告：如果診所內確實存在偷拍設備，而且位置是在診療室、更衣空間或其他具有隱私期待的場所，通常就可能涉及妨害秘密罪。如果畫面涉及裸露、私密部位，甚至可能涉及性隱私影像相關犯罪，刑責會更重。這部分可以直接拿消費紀錄去警察局報案，或是委任律師向地檢署報案都可以。

4，不需要等到影片流出才能提告：很多人現在最大的焦慮是「可是我沒有證據證明自己被偷拍」，相關設備、影像與資料，本來就掌握在診所或檢警手中。被害人無法取得影像，不代表沒有權利提告。只要有合理懷疑，就可以透過刑事程序要求調查。

5，民事賠償的核心，是人格權與隱私權。至於解除契約退費，原本就是應該的：即使沒有外流，只要在高度隱私空間遭偷拍，本身就已經可能造成精神痛苦。尤其醫美診所涉及大量身體裸露與個人隱私，消費者原本就對診所有高度信賴，因此請求精神慰撫金，法律上通常具有相當基礎。

6，消費者也可以主張解除契約與退費：目前的退費方案，看起來像是業者主動讓步，但其實依法，消費者原本就可能因為信賴關係破裂而解除契約。這不是業者施捨的恩惠，而是消費者本來就擁有的權利。退費是應該的，不該答應任何其他額外條件。

7，要特別小心和解書內容：目前外流的部分版本中，出現「放棄未來求償」、「不得再提告」、「保密條款」等內容。如果消費者只是為了拿回原本就能要求的退費，卻因此放棄未來民事與刑事權利，代價其實非常大。

8，不要因為害怕求償無門，就急著簽和解：有些人擔心，未來如果診所資產轉移，可能拿不到賠償，因此選擇立刻和解。但如果事件真的涉及大量被害人，未來檢察官其實有可能進一步採取假扣押等保全措施。與其為了剩餘療程費用倉促簽約，反而可能讓自己未來的訴訟陷入不利。

9，這已經不是單純個案，而是集體信賴問題：醫療機構與一般企業最大的不同，在於消費者必須交付高度信任。如果今天連診療空間都可能存在偷拍風險，那麼受影響的，不只是單一診所，而是整個醫療美容產業的信譽。

10，真正可怕的，其實是信任崩潰：當一個人願意躺上診療床，把自己的身體交給醫療機構時，他原本以為那裡是最安全的地方。如果最後發現，那裡反而成了最危險的地方，心理衝擊往往遠比金錢損失更痛苦。

這起事件之所以讓社會如此不安，呂秋遠說，不只是因為偷拍，而是因為它摧毀了人與醫療機構之間最基本的信任。消費者真正需要的，也不只是退費，而是一個能夠被尊重、被保護、不需要擔心自己身體與隱私被當成商品的環境。

呂秋遠說，對任何人而言，隱私都不是可以被交換、被妥協，甚至被偷偷觀看的東西。這件重大的侵害隱私案件，傷害的不只是一些人而已，而是可能會重擊醫療體系的信任關係。

偷拍 愛爾麗

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