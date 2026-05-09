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診區攝影「是常態」 公會將訂指引

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

愛爾麗醫美集團、光澤診所等陸續被爆出涉針孔偷拍，醫界稱，診所於工作區設攝影監控設備，是業界常態，目的在於自保，只是過去從未有指引告知該如何設置，醫師公會全聯會指出，已蒐集法務與專家意見，預計於一個月內訂定指引；衛福部強調，患者就醫時拍攝已違法，未來將持續研議，針對規模大的診所進行診所評鑑。

愛爾麗、光澤診所疑設針孔偷拍遭檢方搜索，法院認定愛爾麗集團董事長常如山及另二人涉非法蒐集個資、無故攝錄性影像及兒少性影像等四大罪嫌遭羈押禁見；而光澤診所昨五家店被搜索，查扣主機，並帶回員工釐清案情。

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，部分診所會在工作區域設置攝影設備，主要是基於醫療糾紛舉證與自我保護需求，但過去醫界對相關法規與界線認知並不一致。全聯會目前已由法務及專家研擬相關規範，預計一個月內提出指引，並進一步明確化知情同意內容，協助醫師在診療過程兼顧病患隱私與自身權益。

中華民國美容醫學會副秘書長許哲豪說，診所攝影機常設於櫃檯、候診區等公共空間，為防範財物遺失、金錢糾紛或暴力事件；但涉及隱私的診療與處置空間，原則上不應設置攝影設備，也不能拍攝患者，若有錄影需求，須事先明確告知並取得同意。

衛福部長石崇良表示，已要求各縣市衛生局強化環境稽查，至於是否恢復診所評鑑，將持續研議。

偷拍 愛爾麗

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