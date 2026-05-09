光澤醫美裝針孔 稱未隱瞞

愛爾麗醫美集團疑設針孔偷拍風暴延燒，除新北八家分店遭搜索，高雄、桃園等地檢署昨也赴轄內分店搜索，查扣電腦、硬碟等設備。除了愛爾麗以外，光澤醫美診所也爆於診間煙霧偵測器設置針孔攝影機，新北地檢署昨搜索新北五家分店，業者否認偷拍；衛福部長石崇良指出，愛爾麗集團行為「不可原諒」，已要求衛生局處停業處分。

除愛爾麗醫美集團被爆設置針孔偷拍，光澤醫美診所在新北板橋二家分店，遭檢舉診間設煙霧偵測器攝影機，民眾報案稱新北板橋光澤診所館前、中山店內，看到類似「煙霧偵測器攝像機」。

新北檢方昨指揮警方、衛生局搜索板橋兩分店，查扣店內主機及硬碟，並帶回分店陳姓、謝姓經理詢問；光澤三重正義、三峽北大及新莊幸福店也遭搜索，相關攝影設備疑遭拆除，警方已調閱店內監視器追查。光澤診所聲明，診所設置是公開可見的攝影設備，無刻意隱瞞或偷拍。

雙北市府昨發動為期二周專案稽查，台南市衛生局預計二周內清查九十家醫美診所。新北市除專案稽查醫美診所，並將普查運動場館、健身中心、三溫暖等。北市將無預警抽查廿家以上醫美、瘦身中心等場所。高雄市將聯合稽查潛在風險地點。

高雄、橋頭地檢署以及桃園地檢署昨皆搜索轄內愛爾麗診所分店，查扣電腦、硬碟等設備，後續將分析比對查扣資料，不排除擴大追查。

石崇良表示，醫美集團在病患就醫過程裝設針孔鏡頭，屬明知故犯且非單一偶發事件，已要求衛生局從嚴查處並朝停業方向處分。此案涉及重大病人隱私侵害及大規模預收醫療費用，依「醫療法」可處五萬至五十萬元罰鍰，並得處一個月以上、一年以下停業，甚至廢止開業執照。