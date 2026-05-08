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針孔偷拍連環爆？網點名知名泌尿科診所 顧家醫療發聲澄清：為常規監視系統

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
對此，顧家醫療委託明永聯合法律事務所發布聲明，指該診所於公共區域及部分診療區域中社監視器，院內錄影設備皆為「明顯且可見之常規監視系統」，且絕無針對特定個案就隱私部位進行拍攝。圖為顧家醫療總院長顧芳瑜，本報資料照片
對此，顧家醫療委託明永聯合法律事務所發布聲明，指該診所於公共區域及部分診療區域中社監視器，院內錄影設備皆為「明顯且可見之常規監視系統」，且絕無針對特定個案就隱私部位進行拍攝。圖為顧家醫療總院長顧芳瑜，本報資料照片

醫美集團針孔攝影案件連環爆。今晚有網友指涉知名泌尿科診所「顧家醫療」於天花板角落疑似裝有針孔攝影機。對此，顧家醫療委託明永聯合法律事務所發布聲明，指該診所於公共區域及部分診療區域中社監視器，院內錄影設備皆為「明顯且可見之常規監視系統」，且絕無針對特定個案就隱私部位進行拍攝。

聲明指出，醫療機構裝設常規監視設備為現今多數醫療院所「常態作法」，目的是確保診療過程順利進行，保障醫病雙方權益，避免糾紛。顧家醫療於公共區域及部分診療區域裝設監視器，均為明顯可見之常規監視系統，主要目的為保障病患就醫與環境安全，妥善應對醫療突發著框，以及於醫療糾紛發生時協助釐清爭議，為醫療機構裝設常規做法。

顧家醫療極度重視病患個人隱私，除錄影作業並非特定個案外，也絕無針對特定個案就隱私部位進行拍攝。依醫療相關規範，顧家醫療對於院內因治療與安全所需之設備，皆落實事前告知，病患首次就醫時，本診所即會透過現場明顯告示、相關就醫流程或書面表單，明確告知院內有錄影設備，此規範涵蓋院內各項常規診療行為。

此外，現行之初診單與部分特定手術同意書亦有明文記載相關條款，為充分保障病患自主權，如病患明確表達不同意錄影，顧家醫療工作人員會以實體遮擋鏡頭方式停止診療過程錄影作業。診所內攝錄影像均受到嚴格內部權限控管，常規影像檔案依規定僅保留三個月就會定期銷毀，嚴守「醫療法」、「個資法」相關關費，影像僅供內部品管與保全紀錄使用，絕無外流或作不當用途。

顧家醫療一項秉持專業與誠信原則，所有醫療作業均恪守法規，並以病患權益與隱私保護為首要考量，顧家醫療深知醫病互信重要性，完全理解大眾對就醫隱私重視，期盼各界報導或評論時基於完整事實而為陳述，如有疑慮還迎向顧家醫療直接查證，避免未經查核資訊影響良好就醫環境，另如有有心人造謠生事，不法散布污衊顧家醫療不時虛假訊息，事務所將依當事人要求追訴責任。

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