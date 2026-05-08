桃園檢警突襲搜索愛爾麗桃園、中壢店 查扣硬碟文件釐清有無不法

桃園地檢署今天指揮桃園警分局、中壢警分局，兵分兩路前往愛爾麗診所桃園中正店及中壢店同步搜索，檢警除查扣店內電腦、硬碟等設備，也以「反偷拍偵測器」或「無線訊號探測器」全面掃描蒐證，釐清是否涉及不法情事；據了解，全案目前仍屬擴大清查階段。

消息指出，檢警的突襲行動並非嘉惠某些出面提告的特定被害人才偵辦，而是檢方主動立案清查，儘管目前尚未掌握具體違法事證，因此先透過大規模蒐證及數位資料分析方式，釐清診所營運、資料處理及相關作業流程是否涉及不法；檢警抵達後，除要求業者配合提供相關資料，也針對店內電腦主機、硬碟及相關數位設備進行查扣，帶回分析。

檢警搜索過程中，同步使用相關反偷拍偵測器材及設備將店內全面掃描，希望能確實掌握可能的電子資料或數位跡證，不放過任何可疑線索；由於愛爾麗在各縣市均設有據點，外傳只要轄內有相關據點的地檢署，目前幾乎都已啟動不同程度的偵搜或調查動作。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德今晚透露，檢察官指揮桃園市警局桃園、中壢分局，分赴愛爾麗公司桃園中正店及桃園中壢店執行搜索調查，相關案情仍待持續釐清，後續將就查扣資料分析比對，不排除擴大追查。