不可原諒！愛爾麗診所爆針孔偷拍 石崇良怒批明知故犯：要求停業處分

愛爾麗醫美集團爆出針孔偷拍風波，衛福部長石崇良今說明，醫美集團在病人就醫過程放置不法的針孔鏡頭，屬於明知故犯，且非單一偶發事件是好幾家都有同樣情形，這種有目的性的過失不可原諒，已經要求衛生局從嚴查處，要求處停業處分。

愛爾麗爆出針孔偷拍風波後，董事長常如山及另2人涉犯非法蒐集個資、無故攝錄性影像及兒少性影像等4大罪嫌遭羈押禁見；今天上午再爆，光澤診所也涉嫌安裝針孔偷拍，旗下5家分店已被搜索，檢警查扣相關主機，並帶回2員工來釐清案情。

醫美診所設置針孔案件連環爆，石崇良今表示，醫美集團在病人就醫過程放置不法的針孔鏡頭，屬於明知故犯，且非單一偶發事件是好幾家都有同樣情形，這種有目的性的過失不可原諒，已經要求衛生局從嚴查處，要求處「停業處分」。

石崇良說，違反病人隱私情形屬情節重大，在按照醫療法內的管理過失，罰款是5萬到50萬元罰鍰，並可處停業處分。另針對大規模預收醫療費用，多年前以嚴格要求，非單一事件，也算情節重大，也屬違反醫療法也可停業處分。

至於會不會全面盤查，石崇良表示，現在優先處理愛爾麗診所這一案，其他各縣市也會要求衛生局去了解，無論健保特約或非特約診所，每年都會有例行督導考核，會在未來加強環境可能行為列入。而針對規模大、服務量大的診所是否要接受評鑑，將會持續研議。