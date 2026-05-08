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不只愛爾麗？光澤醫美診所也遭爆偷拍 警扣走主機硬碟、帶回2經理
新北市板橋區經營連鎖醫美診所2間分店今也爆疑似偷拍，警方今搜索1整天，傍晚查扣帶走店內主機及硬碟，並帶回分店陳及謝姓經理2人進行詢問。
愛爾麗醫美集團陷入偷拍事件延燒，集團總裁常如山等3人今天凌晨遭收押，新北市板橋區又傳出連鎖醫美2間診所疑似裝有微型針孔監視器的「煙霧偵測器」，也涉偷拍風波，新北市衛生局及警方今天上午聯手前往調查。遭搜查的診所今天中午發出聲明表示，診所內設有公開可見的攝影設備，並無刻意隱瞞或秘密偷拍之情事。
愛爾麗偷拍事件曝光後，引起全台消費者恐慌，今天凌晨也有民眾到警局報案，指稱在新北市板橋區另一間連鎖的光澤醫美診所館前、中山店內，也看到類似的「煙霧偵測器攝像機」，懷疑內情不單純。
警方通報新北檢方指揮偵辦，今天上午10時許會同衛生局等單位，針對該間連鎖醫美診所板橋館前店及板橋中山店進行搜查，連同該診所旗下三重正義店、三峽北大店及新莊幸福店共5間分店執行搜索和稽查，但相關攝影設備疑似已被拆除。
板橋警方今天傍晚搜索結束，查扣帶走店內主機及硬碟，並帶回分店陳及謝姓經理2人進行詢問。
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