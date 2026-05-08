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醫美偷拍案延燒！光澤診所新北5分店遭搜索 板橋2店經理被帶回

中央社／ 新北8日電
愛醫美疑偷拍事件延燒，新北檢警今赴光澤診所新北5分店搜索，據悉警方在板橋2店發現煙霧偵測器已被拔除，但查扣到電源線、影像線等，並以證人身分帶回板橋2店經理。圖／中央社
愛醫美疑偷拍事件延燒，新北檢警今赴光澤診所新北5分店搜索，據悉警方在板橋2店發現煙霧偵測器已被拔除，但查扣到電源線、影像線等，並以證人身分帶回板橋2店經理。圖／中央社

醫美偷拍事件延燒，新北檢警今赴光澤診所新北5分店搜索，據悉警方在板橋2店發現煙霧偵測器已被拔除，但查扣到電源線、影像線等，並以證人身分帶回板橋2店經理。

愛爾麗診所日前被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，總裁常如山等3人被羈押禁見。新北警方今天凌晨接獲檢舉報案，稱光澤診所板橋館前店也出現疑偷拍情形，受害者並提告妨害秘密及妨害性隱私。

板橋分局今天報請檢方指揮，上午9時許警方會同衛生局人員，陸續前往光澤醫美診所板橋館前、板橋中山、三峽、三重、新莊等5間分店搜索。

據了解，警方前往板橋館前、中山店查看時，發現煙霧偵測器已被拔除，未發現監視器，但查扣到電源線、影像線、硬碟、會員資料等物件，下午將2間店經理以證人方式帶回警局製作筆錄，將朝妨害秘密等罪方向偵辦。

新北市府衛生局長陳潤秋下午接受聯訪表示，目前愛爾麗診所的新北分店已稽查完畢，今天的光澤診所仍由檢方偵查中，相關偵查細節無法說明。屆時檢警偵辦進度告一段落，可行政處罰者會先處罰。

陳潤秋表示，另外市府將以2星期的時間，專案稽查醫美診所與運動場館，主要在了解其監視器運作方式，包括公共場所的監視器，及診所內的監視器是否有善盡告知義務，並取得病患的同意。

陳潤秋說，醫美診所屬於「特管辦法」（特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法）項目，新北市還有部分整型診所醫師也做醫美，衛生局會全面普查。

偷拍 愛爾麗 醫美 衛生局 常如山

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