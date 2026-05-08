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愛爾麗爆偷拍醜聞 南市擴大清查全市90家醫美機構

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
愛爾麗偷拍案持續延燒。記者許正宏／攝影
愛爾麗偷拍案持續延燒。記者許正宏／攝影

台南市近期爆發醫美診所疑涉裝設針孔攝影機爭議，衛生局已會同警方完成轄內愛爾麗分店稽查，目前尚未發現違規情事。為進一步保障民眾就醫隱私，衛生局即日起擴大啟動全市醫美機構專案查核，預計兩周內完成約90家相關機構全面清查。

衛生局指出，此次專案稽查將分兩波進行，第一波優先針對全市醫美診所查核，第二波則擴及設有醫美服務的其他醫療機構，鎖定診間、更衣室、治療室及洗手間等非公共空間，全面檢視是否有隱藏式攝影設備或針孔攝影機，確保診療環境安全。

衛生局長李翠鳳表示，民眾接受醫療服務時的隱私權應受到完整保障，市府將「加大力度」進行全面查核，避免類似爭議影響民眾就醫信心。

衛生局強調，依醫療法第72條規定，醫療機構及相關人員對於因業務知悉的病情與健康資訊，不得無故洩漏；診療過程若有錄音、錄影需求，也須事先取得醫病雙方同意。

衛生局指出，若查獲醫療機構涉及侵犯隱私，將依法處以5萬元以上、25萬元以下罰鍰；若涉偷拍、妨害秘密等刑事責任，也將立即移送檢調偵辦，絕不寬貸。

偷拍 愛爾麗 衛生局

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