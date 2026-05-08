醫美診所接連爆偷裝針孔遭搜索 醫師全聯會：1個月內擬指引

愛爾麗連鎖醫美診所、光澤診所接連爆出診間裝設針孔攝影機，也讓民眾人心惶惶，中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，診所在工作區域設置攝影機都是常態性，也是為了自保，不過過去醫師針對相關內容，可能不是那麼清楚，目前全聯會的法務及專家正在研究相關規定，並預計1個月內擬定出相關指引，並將知情同意的相關同意書擬定更清楚，讓醫師可以在未來診療過程中，可以確保自己權益、避免醫療糾紛。

中華民國美容醫學會副秘書長許哲豪表示，一般攝影機都是放置在櫃檯、候診區等公公區域，主要擔心有東西遺失、金錢糾紛或是暴力事件等，不過若要真的進入診療空間，要有一些私密性的醫療處置，基本上就是不會有攝影機，也不能被拍攝到，若要拍攝也需要告知患者。

許哲豪說，假如真的要安裝，應該是有一些診療上的考量，中華民國醫師公會全聯會有在討論攝影機及民眾告知更明確的相關指引，避免爭議及灰色模糊地帶持續發生。

陳相國表示，現在醫療院所內大部分會在診間放置攝影機，內科診間若要對於病人做私密檢查或手術就不會設置攝影機，不過診間若設置則是主要預防醫療糾紛，沒有證據的話或沒辦法保護自己。

陳相國說，根據醫療機構醫療隱私維護規範，如果要在診間錄影，應該要張貼告示及說明在明顯的地方，讓患者同意，如果患者不同意，錄影設備就要先關掉。過去醫師針對相關內容，可能不是那麼清楚，目前全聯會的法務及專家正在研究相關規定，並預計1個月內擬定出相關指引，並將知情同意的相關同意書擬定更清楚，讓醫師可以在未來診療過程中，可以確保自己權益、避免醫療糾紛。