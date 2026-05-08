醫美爆偷拍疑雲 台南專案稽查2週內檢視約90家機構

愛爾麗醫美集團及光澤診所陸續爆出偷拍疑雲，台南市政府衛生局今天宣布，即日起啟動全市醫美機構專案稽查行動，2週內完成清查約90家醫美相關機構，確保醫療環境安全。

衛生局今天指出，台南市醫美機構專案稽查行動將分2波進行，納入全市約90家醫美相關機構，第1波優先查核醫美診所，第2波擴及其餘設有醫美服務的相關醫療機構。

專案稽查重點在於檢視診間、更衣室、治療室、洗手間等非公共空間是否有隱藏式攝影設備（如針孔攝影機），以確保診療環境安全無虞。

衛生局表示，醫療法規定，醫療機構及其人員對於因業務知悉病人病情或健康資訊，不得無故洩漏，診療過程中，醫病雙方若須錄音或錄影，應事先徵得對方同意；若經查獲醫療機構侵犯隱私，將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，若涉及偷拍或妨害秘密等刑事責任，衛生局將立即移送檢調偵辦。