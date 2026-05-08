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消保官出手 愛爾麗台南3家分店受理114件退費、29件爭議提申訴

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府消保官實地瞭解愛爾麗退費處理情形，消費者同意退費絕非放棄其他權利，並呼籲應拒簽不平等協議條款。圖／台南市法制處提供
南市府消保官實地瞭解愛爾麗退費處理情形，消費者同意退費絕非放棄其他權利，並呼籲應拒簽不平等協議條款。圖／台南市法制處提供

近日引發社會高度恐慌之連鎖醫美診所「愛爾麗」疑似針孔偷拍事件，台南市政府法制處表示，截至今天已受理相關消費爭議申訴29件，且申訴件數應會再增加。

申訴事由主要是消費者針對業者未盡隱私保護義務，強烈要求終止契約退費並予以隱私遭受不法侵害之賠償。

為守護市民消費權益，消保官於今天前往台南3家愛爾麗診所了解退費情形，經查3家分店至5月8日上午已受理114件退費申請，消保官要求業者必須確實履行「全額退費、不扣贈品、不收手續費」的承諾，不得以合約過期、兩年限制或強迫換課、轉讓等理由阻撓消費者退費，業者承諾將儘速依公司規定完成退費。

對於業者要求消費者於申請退費時簽署含有「拋棄民刑事追訴權」及「封口協議」等不對等同意書，也當場要求業者立即刪除此類條款，並提醒消費者如遇有相同情形時，應向業者要求刪除後再行簽署。

消保官呼籲消費者，退款係屬原契約義務，與因偷拍侵害隱私所受之精神損害賠償、刑事告訴權為不同法律關係。消費者辦理退費時，如遭遇不合理協議條款，應即時反應。若遇到刁難，可撥打全國消費者服務專線「1950」，或向台南市法制處提出消費申訴請求協助，市府將做市民最強後盾，完整守護消費者應有之權益。

市長黃偉哲表示，醫美診所屬高度隱私空間，業者應以最高標準保障消費者隱私，市府絕不容許任何侵害市民人格權之行為，法制處消保官應全力協助消費者進行退費處理及賠償請求。務必確保市民隱私權與消費權益不受侵害。

南市府消保官實地瞭解愛爾麗退費處理情形，消費者同意退費絕非放棄其他權利，並呼籲應拒簽不平等協議條款。圖／台南市法制處提供
南市府消保官實地瞭解愛爾麗退費處理情形，消費者同意退費絕非放棄其他權利，並呼籲應拒簽不平等協議條款。圖／台南市法制處提供

南市府消保官實地瞭解愛爾麗退費處理情形，消費者同意退費絕非放棄其他權利，並呼籲應拒簽不平等協議條款。圖／台南市法制處提供
南市府消保官實地瞭解愛爾麗退費處理情形，消費者同意退費絕非放棄其他權利，並呼籲應拒簽不平等協議條款。圖／台南市法制處提供

偷拍 愛爾麗

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