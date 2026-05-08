愛爾麗診所案 中市府三度突襲稽查3據點

愛爾麗連鎖醫美診所、光澤診所接連爆出診間裝設針孔攝影機，也讓民眾人心惶惶，中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，診所在工作區域設置攝影機都是常態性，也是為了自保，不過過去醫師針對相關內容，可能不是那麼清楚，目前全聯會的法務及專家正在研究相關規定，並預計1個月內擬定出相關指引，並將知情同意的相關同意書擬定更清楚，讓醫師可以在未來診療過程中，可以確保自己權益、避免醫療糾紛。

2026-05-08 17:35