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醫美診所涉偷拍 新北衛生局：2周內完成全市醫美診所稽查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市衛生局長陳潤秋。記者葉德正／攝影
新北市衛生局長陳潤秋。記者葉德正／攝影

愛爾麗集團爆發疑似偷拍案後，板橋另間醫美診所「光澤診所」也被檢舉遭到調查。新北衛生局長陳潤秋今天受訪表示，衛生局已展開全市醫美診所稽查，稽查內容主要是看監視系統運作，除可設置的公共空間，在診間裡頭的設備，若有對病患、消費者錄影，是否有告知並取得同意等，預計2周內完成稽查。

陳潤秋指出，目前新北登記在案的醫美診所有10幾家，不過也有不少科別診所有在做醫美，新北會全面展開稽查，把廣義的醫美診所都納入稽查範圍。

被問到目前稽查結果是否有診所違法，陳潤秋指出，直到今天案件都還在偵查中，前面案例的診所已經稽查完畢，交由檢方統一發言。

至於行政裁罰部分，陳潤秋表示，目前因為要確定錄影設備是否運作，若有運作要看到病患同意書，另外還要調查是否有洩漏的情況，確實要待檢警調查至一個階段才能夠確定，衛生局會持續與檢警聯繫，如果屬於行政罰則可以先罰的，我們就會先處理。

陳潤秋也說，他們也持續與消保官合作，掌握消費者的情況。

另外公安小組部分，陳潤秋說，已展開跨局處合作，如三溫暖等地點，都已經展開稽查，至於時間多久，要看總共有多少地方要去查。

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