愛爾麗爆偷拍疑雲 消費者怒要求退費…高雄1診間疑有「拆卸裝置痕跡」

愛爾麗醫美集團傳出診間以偽裝消防偵煙警報器的攝影機，涉及偷拍患者隱私，今天高雄警方搜索愛爾麗高雄2家診所，查扣監錄系統主機和監視器鏡頭。檢警將內容證據力，再決定是否查辦妨害秘密罪。

愛爾麗在高雄新興區中山一路、左營區博愛三路各有1家診所，在愛爾麗爆出診間裝設針孔攝影機疑侵害患者隱私，今天由高雄、橋頭2地檢署指揮高雄警方，同步搜索這2家診所。

警方搜索時，有許多愛爾麗的消費者去要求退費。其中1名女子說，自從愛爾麗開幕，她在這裡除斑約有10多年，花了不少錢。

據了解，警方在中山店查扣的監錄系統主機和監視攝影機鏡頭，是診所內公共區域的裝置，診間沒有其他裝置痕跡，但左營博愛店診間疑有拆卸過裝置痕跡。警方表示，是否涉及妨害秘密等罪，要視將來過濾影像內容，再進一步調查。

高雄市衛生局今也表示，愛爾麗診所因疑似偷拍案衍生民眾退費爭議，昨天派員協調業者全面受理消費者退費，今天持續調閱相關病歷紀錄將嚴查嚴辦。

高雄市警方今天搜索愛爾麗高雄2家分店。記者林保光／攝影

高雄警方今天自愛爾麗中山店查扣證物。記者林保光／翻攝