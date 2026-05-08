聽新聞
0:00 / 0:00
愛爾麗爆偷拍疑雲 消費者怒要求退費…高雄1診間疑有「拆卸裝置痕跡」
愛爾麗醫美集團傳出診間以偽裝消防偵煙警報器的攝影機，涉及偷拍患者隱私，今天高雄警方搜索愛爾麗高雄2家診所，查扣監錄系統主機和監視器鏡頭。檢警將內容證據力，再決定是否查辦妨害秘密罪。
愛爾麗在高雄新興區中山一路、左營區博愛三路各有1家診所，在愛爾麗爆出診間裝設針孔攝影機疑侵害患者隱私，今天由高雄、橋頭2地檢署指揮高雄警方，同步搜索這2家診所。
警方搜索時，有許多愛爾麗的消費者去要求退費。其中1名女子說，自從愛爾麗開幕，她在這裡除斑約有10多年，花了不少錢。
據了解，警方在中山店查扣的監錄系統主機和監視攝影機鏡頭，是診所內公共區域的裝置，診間沒有其他裝置痕跡，但左營博愛店診間疑有拆卸過裝置痕跡。警方表示，是否涉及妨害秘密等罪，要視將來過濾影像內容，再進一步調查。
高雄市衛生局今也表示，愛爾麗診所因疑似偷拍案衍生民眾退費爭議，昨天派員協調業者全面受理消費者退費，今天持續調閱相關病歷紀錄將嚴查嚴辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。