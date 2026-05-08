新北板橋又傳連鎖醫美2間診所被搜索 業者急發聲明強調無偷拍

愛爾麗醫美集團陷入偷拍事件延燒，集團總裁常如山等3人今天凌晨遭收押，新北市板橋區又傳出連鎖醫美2間診所疑似裝有微型針孔監視器的「煙霧偵測器」，也涉偷拍風波，新北市衛生局及警方今天上午聯手前往調查。遭搜查的診所今天中午發出聲明表示，診所內設有公開可見的攝影設備，並無刻意隱瞞或秘密偷拍之情事。

愛爾麗偷拍事件曝光後，引起全台消費者恐慌，也有民眾到警局報案，指稱在新北市板橋區另一間連鎖的光澤醫美診所內也看到類似的「煙霧偵測器攝像機」，懷疑內情不單純。

警方通報新北檢方指揮偵辦，今天上午10時許會同衛生局等單位，針對該間連鎖醫美診所板橋館前店及板橋中山店進行搜查，連同該診所旗下三重正義店、三峽北大店及新莊幸福店共5間分店執行搜索和稽查，但相關攝影設備疑似已被拆除，目前正在調閱店家監視器調查中。